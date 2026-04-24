Налог на недвижимость в Украине: кто заплатит больше в 2026 году

В Украине налог на недвижимость в 2026 году остается одним из ключевых местных сборов. Его размер зависит не только от площади жилья, но и от типа объекта и количества недвижимости в собственности. Многие владельцы получают уведомления уже летом и не всегда понимают, как формируется сумма.

Кто платит налог на недвижимость

Основными плательщиками являются физические лица, которые официально владеют квартирами, домами или даже их долями. Если вы купили жилье недавно, важно знать: налог начисляется с того месяца, когда право собственности было официально внесено в реестр.

Даже если у вас только комната в коммуналке, но ее площадь превышает установленные нормы, вы становитесь участником этого процесса. Для нежилых помещений льгот нет — за них придется платить с каждого метра.

Льготы на налог на недвижимость

Государство дарит каждому владельцу "неприкосновенный запас" площади, за которую платить не нужно. Для квартир этот лимит составляет 60 квадратных метров, а для частных домов — 120.

Если же вы счастливый владелец и того, и другого одновременно, то общая льготная площадь возрастает до 180 квадратов. Налог начисляется только на то, что находится "сверху" этих цифр. Например, имея квартиру 75 метров, вы заплатите лишь за 15 "лишних".

Как считается налог на недвижимость

Процесс вычисления обычно берет на себя налоговая служба по месту вашей регистрации. Если у вас несколько объектов одного типа, их площадь просто плюсуется, а льгота вычитается из общей суммы.

Когда же объекты разные, система распределяет налог пропорционально площади каждого из них.

До 1 июля 2026 года вам должны прислать уведомление-решение с подробным расчетом и реквизитами.

Для тех, кто владеет действительно большими объектами, действуют особые правила. Если ваша квартира больше 300 квадратных метров или дом превышает 500, готовьтесь к дополнительному платежу.

Кроме основного налога, к сумме автоматически добавляется 25 000 гривен в год за каждый такой объект. Это фиксированная сумма, которую в народе называют налогом на роскошь, и она не зависит от того, где именно расположена такая недвижимость.

Сроки уплаты налога на имущество

После того, как вы получили квитанцию, у вас есть 60 дней на то, чтобы закрыть этот долг перед государством. Все средства идут в местный бюджет, то есть на развитие именно вашей общины.

Если уведомление не пришло, но вы знаете, что ваша площадь превышает нормы, лучше самостоятельно обратиться в ГНС.

