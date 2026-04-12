Податок на нерухомість в Україні: як пройти звірку даних та які документи потрібні

Чоловік тримає гривні. Фото: Новини.LIVE

В Україні податок на нерухомість часто викликає питання через різницю у даних державних реєстрів і фактичних характеристик житла. Через це власники можуть отримати завищені або некоректні нарахування. Але помилки можна виправити через процедуру звірки.

Головне — знати, які документи підготувати і як діяти.

Як провести звірку податку на нерухомість

Власник має право звернутися до податкової за своєю адресою із письмовою заявою. Під час звірки перевіряють одразу кілька параметрів: об’єкти у власності, їх площу, пільги, ставку та вже нараховану суму.

"Платник податку має право ініціювати звірку даних щодо всіх об’єктів нерухомості, які йому належать", — наголошують у ДПС.

Якщо виявляються розбіжності, податкова робить перерахунок і надсилає нове повідомлення. Старе автоматично втрачає чинність.

Які документи потрібні для звірки нерухомості

Основою є правовстановлюючі документи — договори, свідоцтва або витяги. Але їх перелік не обмежується лише реєстром.

"Перелік документів не є вичерпним. Документ, що офіційно підтверджує характеристики об’єкта, може бути прийнятий для звірки. Це можуть бути будь-які документи, відмінні від витягу з Держреєстру, що підтверджують параметри будівлі", — наголошують податківці.

Це означає, що можуть враховуватись технічні паспорти, довідки чи інші офіційні папери.

Як визначається клас будівлі для податку

Водночас на ставку податку впливає клас об’єкта впливає на ставку податку. Його визначають за функціональним призначенням і характеристиками будівлі.

Для цього застосовується Національний класифікатор будівель і споруд НК 018:2023. Саме він допомагає віднести нерухомість до житлової або нежитлової категорії.

Бувають ситуації, коли дані про нерухомість взагалі відсутні у системі. У такому разі власник подає документи самостійно. До моменту отримання інформації з реєстрів податок нараховується саме на підставі цих документів.

Перерахунок відбувається після підтвердження даних, підкреслюють у податковій. Якщо помилка була у площі, типі об’єкта чи пільгах — сума зміниться.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році власники житла в Україні мають розрахуватися з державою за квадратні метри, якими вони володіли торік. Обов’язок сплати виникає лише за умови перевищення встановлених лімітів площі, тож багатьом вдасться уникнути цього податку завдяки чинним пільгам та виняткам.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники нерухомості все частіше обирають дистанційну взаємодію з податковою, уникаючи зайвих черг та візитів до установ. Онлайн-моніторинг дозволяє миттєво відстежувати стан розрахунків із бюджетом, що допомагає вчасно закривати хвости й не переплачувати за штрафні санкції.