Цены на квартиры в Украине обновили рекорд — какой город вырвался вперед

Рынок жилья в Украине установил новые ценовые ориентиры. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок недвижимости в Украине показывает признаки стабильного оживления. В феврале 2026 года покупатели стали более активно интересоваться жильем, что в отдельных областях уже спровоцировало ощутимое удорожание квадратных метров.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на данные аналитиков портала DIM.RIA рассказывает, как изменилась ситуация на украинском рынке по сравнению с январем 2026 года и февралем прошлого года.

Реклама

Читайте также:

Цены на квартиры в новостройках

В сегменте новостроек ситуация осталась относительно стабильной. В феврале 2026 года работали примерно 83% отделов продаж жилых комплексов. За месяц сдали пять новых домов (преимущественно под Киевом), но на цены это существенно не повлияло.

Средняя цена на первичном рынке менялась незначительно — колебания составляли всего несколько процентов. Самое заметное подорожание зафиксировали в Закарпатской области, где стоимость квадратного метра выросла примерно на 8%.

Самым дорогим городом для покупки нового жилья является Киев — в феврале средняя цена квадратного метра в столице составляла около 1 426 долларов.

Цены на первичном рынке. Графика: DIM.RIA

Что касается спроса на первичке, то больше всего покупателей сейчас в Житомирской, Закарпатской и Тернопольской областях.

А вот вблизи границы с врагом ситуация обратная — в Харькове, Запорожье и Сумской области интерес к новостройкам ощутимо просел.

Цены на вторичные квартиры в Украине

На вторичке объявлений стало больше, особенно в Киеве и возле Львова. Ситуация с ценами существенно отличается в зависимости от региона. Быстрее всего жилье дорожало в Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.

Если ищете вариант "дешевле некуда" — вам в Запорожскую область, где однушку можно взять за 16 000 долларов.

Зато самые дорогие квартиры в Украине продаются в столице. Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве достигла примерно 89 тысяч долларов.

Цены на вторичном рынке. Графика: DIM.RIA

Самые дорогие районы Киева для покупки жилья

Даже в пределах столицы цены могут отличаться в несколько раз. Самым дорогим районом традиционно остается Печерский. Здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры уже приближается к 180 тысячам долларов.

Зато наиболее доступные варианты можно найти в Деснянском районе. Там средняя цена однокомнатного жилья составляет примерно 49,5 тысячи долларов.

Цены на вторичке Киева. Графика: DIM.RIA

Спрос на вторичное жилье в Украине

Интерес покупателей к вторичным квартирам в феврале также рос, отмечают аналитики. Наиболее активный спрос зафиксировали в Черниговской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

В некоторых регионах спрос даже значительно превышает предложение. Например, в Тернопольской области на одно объявление о продаже в среднем приходится более четырех потенциальных покупателей.

Тренды на рынке недвижимости в 2026 году

Несмотря на постоянные макроэкономические сотрясения, заинтересованность покупателей жильем остается стабильной, что подтверждает активная работа государственных реестров, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, пытаясь перекрыть нехватку предложений в готовых домах", — подчеркнула она.

В частности, столица и область остаются лидерами по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров.

Однако вторичный рынок сейчас переживает дефицит из-за высоких рисков, поэтому, по словам эксперта, возникает ситуация, когда "ответов на одно объявление достаточно много, а количество доступных предложений ограничено".

Общая динамика цен сохраняет восходящий тренд, ориентируясь на прирост в пределах 7-13% в год в зависимости от локации. Куць подчеркивает, что самыми дорогими городами традиционно остаются Киев, Львов и Одесса, где спрос подогревает стоимость интенсивнее всего.

В других регионах ситуация выглядит более пестрой: от умеренного подорожания до относительного штиля в ценообразовании.

Как сообщалось, выбирая жилье на вторичке, покупатели обычно колеблются между двумя крайностями: величественными сталинками и прагматичными хрущевками. Несмотря на внешнюю понятность, эти типы застройки предлагают кардинально разный быт, где за каждым вариантом скрываются свои специфические нюансы.

Также мы рассказывали, что даже если вы потеряли паспорт, а цифровая копия в Дії не устраивает консервативных нотариусов для оформления недвижимости, это не повод для отчаяния. Вместо того чтобы отменять сделку или терять задаток, стоит сосредоточиться на поиске альтернативных решений и быстром восстановлении документов.