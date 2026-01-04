Видео
Новые суммы для владельцев жилья — сколько надо платить в 2026

Новые суммы для владельцев жилья — сколько надо платить в 2026

Ua ru
4 января 2026
Налог на недвижимость стал больше — сколько надо заплатить в 2026 году
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцам в 2026 году стоит заранее подготовиться к большим счетам за недвижимость. Ставка налога формально не изменилась, однако из-за роста минимальной зарплаты автоматически увеличился и сам налог.

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, минимальная зарплата в Украине с 1 января составляет 8 647 грн вместо 8 000 грн. Таким образом если раньше максимальная сумма составляла 106,5 грн за квадратный метр, то теперь она выросла до 120 грн.

Читайте также:

Налог на недвижимость в 2026 году

Налог платят не все владельцы жилья, а только те, у кого площадь превышает льготную норму. Для квартиры это 60 кв.м, для дома — 120 кв.м.

Если в собственности есть и квартира, и дом, общая необлагаемая площадь составляет 180 кв.м. Все, что сверх этих пределов, считается "лишними" метрами и подлежит налогообложению.

Кто и сколько будет платить налога

Деньги поступают в местные бюджеты, поэтому именно общины могут влиять на конечную сумму. Налоговый кодекс устанавливает лишь предельные правила: ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за квадратный метр.

При этом, как отмечает OBOZ.UA, местные власти имеют право уменьшать ставку или увеличивать норму площади, но ужесточать условия — нет. В большинстве городов правила остались без изменений, хотя есть и исключения.

Например, во Львове применяется ставка 1% от минималки, что в 2026 году равняется 80 грн за квадрат.

Сколько придется заплатить на практике

Платить нужно только за разницу между фактической площадью и нормой. Если квартира имеет 100 кв.м, облагаются налогом 40 "лишних" метров.

При максимальной ставке в 2026 году это 4 800 грн в год, а во Львове — около 3 200 грн.

Максимальная ставка росла постепенно:

  • 2022 год — 90 грн за кв.м;
  • 2023-2024 годы — 97,5 грн;
  • 2025 год — 106,5 грн;
  • 2026 год — 120 грн.

Когда ждать квитанцию и что будет за долги

Налоговое уведомление должны прислать до 1 июля 2026 года по месту регистрации. В то же время отсутствие квитанции не освобождает от уплаты.

"То, что человек не получил письмо от налоговой, не означает, что налоговая ничего не начислила", — отмечает налоговый консультант Александра Томашевская.

По ее словам, проверить сумму можно в электронном кабинете плательщика.

За просрочку до 30 дней начисляется штраф 10%, более 30 дней — уже 20%.

Отдельно действует правило для крупной недвижимости: если квартира превышает 300 кв.м, а дом — 500 кв.м, к налогу ежегодно добавляется еще 25 тысяч гривен.

В случае игнорирования платежей налоговая имеет право обратиться в суд, а долг будет сопровождать владельца до тех пор, пока он не будет уплачен.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях возможно доначисление налога на недвижимость. А также, какие изменения при оформлении сделок с недвижимостью заработают в 2026 году.

налоги недвижимость деньги финансы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
