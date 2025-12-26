Відео
Головна Ринок нерухомості Прописка у квартирі — скільки людей дозволяє реєструвати закон

Прописка у квартирі — скільки людей дозволяє реєструвати закон

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:32
Реєстрація місця проживання — скільки людей можна прописати у квартирі
Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Питання кількості людей, яких можна прописати у квартирі, залишається актуальним для власників житла та тих, хто планує реєстрацію місця проживання. Українське законодавство підходить до цього питання значно простіше, ніж раніше. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки людей можна прописати у квартирі.

Чи обмежує закон кількість прописаних людей

В Україні немає норми, яка б визначала максимальну кількість людей для реєстрації в одній квартирі. Відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", реєстрація має виключно обліковий характер і не пов’язується з площею житла.

Ключовою умовою залишається згода власника житла. Саме він визначає, кого і в якій кількості можна зареєструвати у своїй квартирі.

Якщо житло має кількох співвласників, діє інше правило. Для прописки необхідна згода всіх власників без винятку. Це прямо випливає з положень цивільного законодавства щодо спільної власності.

Основні умови реєстрації:

  • письмова або електронна згода власника;
  • документи, що підтверджують право власності;
  • заява особи, яку реєструють.

Чи допускається більше прописаних ніж мешканців

Реєстрація місця проживання не підтверджує фактичного проживання. Закон не зобов’язує перевіряти, чи людина постійно мешкає за адресою. Саме тому можливі ситуації, коли у квартирі прописано більше осіб, ніж реально там живе.

Водночас власник відповідає за достовірність даних. У разі зловживань це може мати юридичні наслідки, зокрема під час перевірок або судових спорів.

Власник має право прописати не лише родичів. Закон не обмежує коло осіб, яких можна зареєструвати. Це можуть бути знайомі, орендарі або сторонні люди.

Окрему увагу закон приділяє дітям. Їх реєстрація зазвичай здійснюється за місцем проживання батьків або одного з них і потребує підтвердження відповідних прав.

Як повідомлялось, Кабмін оновив умови скасування прописки, чітко визначивши випадки, за яких реєстрація визнається недійсною. Також ми розбиралися, чи можна прописатися на дачі або у садовому будинку.

держреєстрація нерухомість прописка документи квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
