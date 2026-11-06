Убежище возле дома. Фото: Новини.LIVE

Владельцам квартир в многоэтажных домах могут добавиться новые расходы на содержание общего имущества. В Верховной Раде обсуждаются изменения, согласно которым обустройство и обслуживание укрытий смогут включать в плату за управление домом. В то же время окончательное решение о финансировании еще не принято.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Почему счета за содержание дома могут измениться

Речь идет о законопроекте №15397, касающемся обеспечения безопасности граждан в условиях особого периода. 19 августа 2026 года Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Сейчас его готовят ко второму чтению.

В ходе доработки законопроекта рассматриваются изменения в законодательство об объединениях совладельцев многоквартирного дома, управлении общим имуществом и жилищно-коммунальных услугах.

Одно из предложений предусматривает возможность включать расходы на обустройство и содержание укрытий в плату за управление многоквартирным домом. То есть часть средств на такие работы потенциально смогут взимать непосредственно с владельцев квартир.

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Однако это не означает, что каждому жильцу автоматически увеличат ежемесячный платеж. Согласно обсуждаемому механизму, соответствующее решение должны принимать совладельцы дома.

За что могут платить владельцы квартир

Особое внимание уделяется подземным помещениям многоэтажных домов. Их предлагают обследовать, чтобы определить возможность использования в качестве простейших укрытий.

Если помещения будут использоваться для защиты жильцов, встанет вопрос об их надлежащем обустройстве и дальнейшем обслуживании.

В частности, расходы могут касаться:

ремонта подвальных помещений;

обустройства входов и аварийных выходов;

обеспечения освещения и вентиляции;

поддержания санитарного и технического состояния;

приобретения необходимого оборудования для использования укрытия.

Именно источники финансирования этих работ остаются одним из главных вопросов при обсуждении законопроекта.

Придется ли всем платить больше за квартиру

Пока что оснований говорить об обязательном повышении платежей для всех владельцев квартир нет. Законопроект еще не принят в целом, а предложенные механизмы требуют дальнейшей проработки.

В ходе совещания 2 ноября 2026 года с участием представителей парламента, правительства, ГСЧС и общественных объединений ОСМД обсуждали, как именно должны работать новые правила.

Представители объединений совладельцев обратили внимание на необходимость четко определить условия создания и содержания укрытий, ответственность руководителей ОСМД и источники финансирования. Часть участников даже предложила исключить из документа отдельные положения, касающиеся изменений в законодательстве об ОСМД и управлении многоквартирными домами.

Председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк также обратила внимание на проблему недостаточного финансирования защитных сооружений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит квартира в новостройке с укрытием и за какие дополнительные удобства покупателям придется доплачивать. Наличие защитного помещения может влиять на стоимость жилья и бюджет покупки. Поэтому перед покупкой квартиры важно учесть не только ее площадь и расположение, но и расходы на безопасность.

Также Новини.LIVE сообщали, как ОСМД может получить государственную компенсацию на резервное энергоснабжение многоквартирного дома. Программа предусматривает возмещение части расходов на генераторы, солнечные панели и тепловые насосы. Размер финансирования зависит от оборудования, а для отдельных проектов компенсация может достигать 7 млн грн.