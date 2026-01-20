Видео
Главная Рынок недвижимости Новый подход к дизайну — что необычного на кухне Бекхэмов (фото)

Новый подход к дизайну — что необычного на кухне Бекхэмов (фото)

Дата публикации 20 января 2026 20:08
Дизайн интерьера звезды — как выглядит кухня Дэвида и Виктории Бекхэмов (фото)
Дэвид и Виктория Бекхэмы. Фото: Reuters

Для Дэвида и Виктории Бекхэмов кухня — это не просто место, где готовят завтраки. Это настоящий мастер-класс по тому, как выжать максимум из каждого квадратного метра, не потеряв при этом ощущение роскоши.

Их дом в лондонском Голланд-парке доказывает: даже огромное пространство требует разумного подхода, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Кухня Бекхэмов как пример вертикального пространства

Первое, что бросается в глаза — это невероятные потолки под 4,5 метра. Дизайнеры не стали оставлять пустоту сверху, а пошли ва-банк: шкафы от Officine Gullo тянутся почти до самого верха.

Это выглядит монументально, но при этом очень практично. Чтобы достать до верхних полок, используют стильную металлическую лестницу — она не просто стоит в углу, а служит частью декора, придавая кухне вид профессиональной студии.

 

Новый подход к дизайну — что необычного на кухне Бекхэмов (фото) - фото 1
Виктория Бекхэм на кухне с подругой. фото: victoriabeckham/Instagram

Детали, создающие уют

Несмотря на звездный статус владельцев, кухня не выглядит как "музей". Здесь царит живая атмосфера:

  1. Медь и латунь. Коллекция сковородок над островом — это не просто декор, а рабочий инструмент, который придает интерьеру характер.
  2. Игра контрастов. Черное дерево и холодный металл идеально "дружат" с теплыми кремовыми стенами.
  3. Стол для завтраков. У окна стоит небольшой столик с шестиугольной столешницей. Это то самое место, где семья собирается утром — просто, стильно и без лишнего пафоса.

 

Новый подход к дизайну — что необычного на кухне Бекхэмов (фото) - фото 2
Кухня Бекхэмов, фото: victoriabeckham/Instagram

Цветовые решения кухни Бекхэмов в современном интерьере

Темные, насыщенные оттенки металла и дерева создают элегантный контраст с более сдержанными зонами. Кремовые стены и черно-белый шестиугольный стол для завтраков у окна уравновешивают атмосферу, делая пространство не только эффектным, но и пригодным для ежедневной жизни. Именно такая сбалансированность позволяет кухне оставаться актуальной годами.

Ранее мы рассказывали, что кухня Аманды Сейфрид поражает своей предельной простотой, в которой дизайнеры нашли тот самый идеальный "тихий люкс", вдохновляющий на изменения в собственном интерьере.

А вместо пафосного интерьера Дженнифер Гарнер создала по-настоящему "живую" и уютную кухню, где каждый сантиметр скрытых систем хранения работает на ежедневный комфорт, а не на показ.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
