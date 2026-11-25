Будинки у Буковелі. Фото: УНІАН

Новорічний відпочинок у Буковелі може обійтися у суму, співмірну з вартістю автомобіля. На курорті пропонують оренду окремого будинку за 176 098 гривень лише за дві ночі. Житло привертає увагу не тільки ціною, а й розкішним облаштуванням.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.com.

Реклама

Скільки коштує будинок у Буковелі на Новий рік

Розміщена пропозиція оренди будинку для відпочинку в комплексі Mountain Residence. Для дат із 1 до 3 січня 2027 року вартість двох ночей становить 176 098 гривень з урахуванням податків і зборів.

Раніше за цей самий період проживання пропонували за 251 568 гривень. Різниця між попередньою та актуальною ціною сягає 75 470 гривень. На сторінці об’єкта вказана знижка 30%.

У пропозиції зазначено чотири спальні та вітальню. Серед спальних місць є двоспальні й односпальні ліжка, а також дивани. На момент перевірки на обрані дати залишалася одна така пропозиція.

Читайте також:

Водночас бронювання вказане як неповоротне: у разі скасування кошти не повертаються. Оплату потрібно внести до прибуття.

Які ціни на шале публікує Mountain Residence

Окремо на офіційному сайті комплексу Mountain Residence оприлюднені тарифи на шале Golden Chalet. У святковий період із 28 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року доба проживання коштує 88 000 гривень. За три ночі за таким тарифом доведеться заплатити 264 000 гривень.

Площа шале становить 225 квадратних метрів. У ньому облаштовані чотири спальні з окремими ванними кімнатами, вітальня з каміном, тераса та власний хамам. Заявлена місткість — до восьми дорослих і двох дітей.

Який вигляд має будинок за 176 тисяч гривень

Будинок, який пропонують орендувати на початку січня, розрахований на відпочинок великої компанії або родини. У ньому облаштовані чотири окремі спальні та простора вітальня. Серед спальних місць — великі двоспальні ліжка, односпальні ліжка та розкладні дивани.

Будинок в Буковелі. Фото: Booking

Спальня у будинку. Фото: Booking

Ванна кімната у будинку. Фото: Booking

Друга спальна кімната. Фото: Booking

Кухня в будинку. Фото: Booking 1 / 5









Окрему увагу привертає планування: спальні розташовані окремо від спільної зони відпочинку, тому гості можуть проводити час разом у вітальні та водночас мати власний простір. У будинку також передбачені додаткові спальні місця для гостей.

Нещодавно Новини.LIVE порівнювали вартість новорічного відпочинку в Буковелі та польській Бялці-Татранській. За три ночі для двох дорослих ціни на житло в українському курорті починалися від 12 900 гривень, а в Польщі — від 18 970 гривень. Різниця у вартості залежала від типу помешкання та умов проживання.

Також раніше порівнювали найдоступніші варіанти житла в Буковелі на новорічні свята. Серед перевірених пропозицій були двомісні номери за 12 900 гривень, варіанти зі сніданком і помешкання з доступом до SPA. Вартість трьох ночей для двох залежала від площі номера та додаткових послуг