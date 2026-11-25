Дома в Буковеле. Фото: УНИАН

Новогодний отдых в Буковеле может обойтись в сумму, сопоставимую со стоимостью автомобиля. На курорте предлагают аренду отдельного дома за 176 098 гривен всего за две ночи. Жилье привлекает внимание не только ценой, но и роскошной обстановкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Booking.com.

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Сколько стоит дом в Буковеле на Новый год

Размещено предложение об аренде дома для отдыха в комплексе Mountain Residence. Для дат с 1 по 3 января 2027 года стоимость двух ночей составляет 176 098 гривен с учетом налогов и сборов.

Ранее за этот же период проживания предлагали за 251 568 гривен. Разница между предыдущей и текущей ценой достигает 75 470 гривен. На странице объекта указана скидка 30%.

В предложении указаны четыре спальни и гостиная. Среди спальных мест есть двуспальные и односпальные кровати, а также диваны. На момент проверки на выбранные даты оставалось одно такое предложение.

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При этом бронирование указано как безвозвратные: в случае отмены средства не возвращаются. Оплату необходимо внести до прибытия.

Какие цены на шале публикует Mountain Residence

Отдельно на официальном сайте комплекса Mountain Residence опубликованы тарифы на шале Golden Chalet. В праздничный период с 28 декабря 2026 года по 5 января 2027 года сутки проживания стоят 88 000 гривен. За три ночи по такому тарифу придется заплатить 264 000 гривен.

Площадь шале составляет 225 квадратных метров. В нем оборудованы четыре спальни с отдельными ванными комнатами, гостиная с камином, терраса и собственный хамам. Заявленная вместимость — до восьми взрослых и двух детей.

Как выглядит дом за 176 тысяч гривен

Дом, который предлагают арендовать в начале января, рассчитан на отдых большой компании или семьи. В нем оборудованы четыре отдельные спальни и просторная гостиная. Среди спальных мест — большие двуспальные кровати, односпальные кровати и раскладные диваны.

Дом в Буковеле. Фото: Booking

Спальня в доме. Фото: Booking

Ванная комната в доме. Фото: Booking

Вторая спальня. Фото: Booking

Кухня в доме. Фото: Booking 1 / 5









Особое внимание привлекает планировка: спальни расположены отдельно от общей зоны отдыха, поэтому гости могут проводить время вместе в гостиной и при этом иметь собственное пространство. В доме также предусмотрены дополнительные спальные места для гостей.

Недавно Новини.LIVE сравнивали стоимость новогоднего отдыха в Буковеле и польской Бялке-Татранской. За три ночи для двух взрослых цены на жилье на украинском курорте начинались от 12 900 гривен, а в Польше — от 18 970 гривен. Разница в стоимости зависела от типа жилья и условий проживания.

Также ранее сравнивали самые доступные варианты жилья в Буковеле на новогодние праздники. Среди проверенных предложений были двухместные номера за 12 900 гривен, варианты с завтраком и номера с доступом к SPA. Стоимость трех ночей для двоих зависела от площади номера и дополнительных услуг