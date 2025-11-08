Чому ринок нерухомості в Україні після війни буде зовсім іншим

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Український ринок нерухомості більше не повернеться до старих правил. Війна змінила не лише економіку, а й самі уявлення людей про комфорт, стабільність і безпеку.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, попит після війни формуватиметься зовсім по-іншому.

Реклама

Читайте також:

"Українці більше не шукають просто квадратні метри — вони шукають спокій, автономність і впевненість у завтрашньому дні", — каже вона.

Попит на безпечні регіони зростатиме

Після закінчення війни люди орієнтуватимуться насамперед на безпеку. Це стосується не лише регіонів, а й конкретних районів, де буде налагоджено життя.

Покупці дедалі частіше дивляться на карту не за ціною, а за ризиком.

Найбільший попит очікується у:

центральних і західних областях України;

відбудованих районах великих міст із новими комунікаціями;

населених пунктах, де держава або партнери гарантуватимуть сучасну безпечну інфраструктуру.

Новобудови з укриттями та автономними системами

Нові стандарти житла вже не дозволяють забудовникам ігнорувати питання безпеки. Сучасні будинки мають передбачати укриття, генератори, автономне опалення та резервні джерела енергії.

"Тепер на переглядах квартир питають не про вигляд із вікна, а про укриття та енергонезалежність. Це стало головним критерієм вибору", — пояснює Куць.

Серед обов’язкових ознак новобудови тепер:

наявність укриття або безпечного підвального приміщення;

генератори для роботи ліфтів і систем освітлення;

можливість встановлення сонячних панелей або теплових насосів;

безпечні школи та садочки поруч.

Такі вимоги змушують забудовників проектувати цілі квартали з альтернативними джерелами енергії та продуманою інфраструктурою.

Попит на житло в передмістях зростає

Переїзд за місто став не тимчасовим трендом, а новою філософією. Українці дедалі частіше обирають таунхауси, дуплекси або котеджі з власною ділянкою.

"Комфорт тепер означає простір, автономію і спокій. Люди не хочуть повертатися до багатоповерхівок у щільній забудові", — каже експертка.

Найактивніше розвиваються:

передмістя Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя;

райони з доступом до транспорту, але з низькою щільністю забудови;

екологічно чисті зони з можливістю автономного життя.

Доступне житло для переселенців стане пріоритетом

Окрема частина ринку — житло для тих, хто втратив домівки. Післявоєнне відновлення не обмежиться елітними кварталами. Очікується, що держава та міжнародні партнери розпочнуть масштабні програми будівництва доступного житла.

Основні напрями таких програм:

модульні або малоповерхові будинки;

партнерські проєкти держави та інвесторів;

фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб.

"Буде справжній бум проєктів для переселенців. Саме цей сегмент стане одним із найдинамічніших", — прогнозує Куць.

Комерційна нерухомість набуде нового значення

Разом із житловим сектором зміниться і комерційний. Після відновлення малого та середнього бізнесу попит на офіси, склади й виробничі площі різко зросте.

Перевагу отримають:

безпечні регіони з логістичними перевагами;

території поблизу транспортних хабів;

сучасні бізнес-парки з автономними системами енергопостачання.

Ринок нерухомості поступово перетворюється на індикатор відновлення країни — не лише економічного, а й соціального. Але новий ринок вже не схожий на довоєнний. Його основа — безпека, автономність і стійкість.

"Ми будуємо не просто житло, а нову якість життя, де кожен дім — це фортеця для майбутнього", — підсумовує Куць.

Як повідомлялось, цього року вартість житла в Україні вразила аналітиків: український ринок нерухомості зберігає позицію одного з найдоступніших у Європі. Така ситуація спостерігається навіть попри загальну інфляцію та значні коливання валют, що робить Україну привабливою в контексті європейських цін.

Також ми розповідали, що придбання житла на етапі будівництва раніше супроводжувалося значними ризиками, оскільки інвестори не мали чітких юридичних гарантій. Однак в Україні цей процес став значно безпечнішим завдяки впровадженню механізму майбутнього об'єкта нерухомості (МОН). Цей механізм дозволяє покупцям офіційно закріпити свої права на квартиру ще до того, як будівництво буде повністю завершено.