Почему рынок недвижимости в Украине после войны будет совсем другим

Украинский рынок недвижимости больше не вернется к старым правилам. Война изменила не только экономику, но и сами представления людей о комфорте, стабильности и безопасности.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, спрос после войны будет формироваться совсем по-другому.

"Украинцы больше не ищут просто квадратные метры — они ищут спокойствие, автономность и уверенность в завтрашнем дне", — говорит она.

Спрос на безопасные регионы будет расти

После окончания войны люди будут ориентироваться прежде всего на безопасность. Это касается не только регионов, но и конкретных районов, где будет налажена жизнь.

Покупатели все чаще смотрят на карту не по цене, а по риску. Наибольший спрос ожидается в:

центральных и западных областях Украины;

отстроенных районах крупных городов с новыми коммуникациями;

населенных пунктах, где государство или партнеры будут гарантировать современную безопасную инфраструктуру.

Новостройки с укрытиями и автономными системами

Новые стандарты жилья уже не позволяют застройщикам игнорировать вопросы безопасности. Современные дома должны предусматривать укрытия, генераторы, автономное отопление и резервные источники энергии.

"Теперь на просмотрах квартир спрашивают не о виде из окна, а об укрытии и энергонезависимости. Это стало главным критерием выбора", — объясняет Куць.

Среди обязательных признаков новостройки теперь:

наличие укрытия или безопасного подвального помещения;

генераторы для работы лифтов и систем освещения;

возможность установки солнечных панелей или тепловых насосов;

безопасные школы и садики рядом.

Такие требования заставляют застройщиков проектировать целые кварталы с альтернативными источниками энергии и продуманной инфраструктурой.

Спрос на жилье в пригородах растет

Переезд за город стал не временным трендом, а новой философией. Украинцы все чаще выбирают таунхаусы, дуплексы или коттеджи с собственным участком.

"Комфорт теперь означает пространство, автономию и спокойствие. Люди не хотят возвращаться к многоэтажкам в плотной застройке", — говорит эксперт.

Активнее всего развиваются:

пригороды Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя;

районы с доступом к транспорту, но с низкой плотностью застройки;

экологически чистые зоны с возможностью автономной жизни.

Доступное жилье для переселенцев станет приоритетом

Отдельная часть рынка — жилье для тех, кто потерял дома. Послевоенное восстановление не ограничится элитными кварталами. Ожидается, что государство и международные партнеры начнут масштабные программы строительства доступного жилья.

Основные направления таких программ:

модульные или малоэтажные дома;

партнерские проекты государства и инвесторов;

финансовая поддержка для внутренне перемещенных лиц.

"Будет настоящий бум проектов для переселенцев. Именно этот сегмент станет одним из самых динамичных", — прогнозирует Куць.

Коммерческая недвижимость приобретет новое значение

Вместе с жилым сектором изменится и коммерческий. После восстановления малого и среднего бизнеса спрос на офисы, склады и производственные площади резко возрастет.

Преимущество получат:

безопасные регионы с логистическими преимуществами;

территории вблизи транспортных хабов;

современные бизнес-парки с автономными системами энергоснабжения.

Рынок недвижимости постепенно превращается в индикатор восстановления страны — не только экономического, но и социального. Но новый рынок уже не похож на довоенный. Его основа — безопасность, автономность и устойчивость.

"Мы строим не просто жилье, а новое качество жизни, где каждый дом — это крепость для будущего", — заключает Куць.

Как сообщалось, в этом году стоимость жилья в Украине поразила аналитиков: украинский рынок недвижимости сохраняет позицию одного из самых доступных в Европе. Такая ситуация наблюдается даже несмотря на общую инфляцию и значительные колебания валют, что делает Украину привлекательной в контексте европейских цен.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья на этапе строительства ранее сопровождалось значительными рисками, поскольку инвесторы не имели четких юридических гарантий. Однако в Украине этот процесс стал значительно безопаснее благодаря внедрению механизма будущего объекта недвижимости (МОН). Этот механизм позволяет покупателям официально закрепить свои права на квартиру еще до того, как строительство будет полностью завершено.