Как актриса Александра Даддарио перевернула правила дизайна на кухне (фото)

Как актриса Александра Даддарио перевернула правила дизайна на кухне (фото)

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 06:12
Как актриса Александра Даддарио объединила на кухне атмосферу и функциональность (фото)
Что делает кухню актрисы Александры Даддарио необычной. Фото: Reuters

Когда дизайнеры говорят об уютной кухне, они почти всегда начинают со света. Пример Александры Даддарио показывает, как стратегическое освещение способно изменить чувство пространства. Вместо рассеянных точечных светильников по всему потолку актриса сделала ставку на подвесы над островом.

Свет сосредоточен именно там, где происходит основная работа: приготовление пищи, сервировка, общение, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Другие части кухни остаются более мягкими, без чрезмерной яркости. Благодаря этому пространство выглядит гармоничным, теплым и одновременно удобным в пользовании.

Как организовать зональное освещение кухни

Идея зонального освещения заключается в том, чтобы подсвечивать конкретные участки: остров, рабочую поверхность, зону мытья посуды. Такой подход помогает избежать резкого общего света и добавляет интерьеру глубины.

Дизайнеры Ники Райт и Скарлетт Хэмптон, соосновательницы lights&lamps, советуют сочетать разные источники света.

"Стоит комбинировать верхнее освещение с подсветкой под шкафами, чтобы пространство было равномерно освещено и в то же время удобно для работы", — объясняют они.

Также, по их словам, настенные светильники помогают визуально расширить комнату и сделать ее более выразительной.

Подвесные светильники над кухонным островом

В кухне Даддарио подвесные светильники стали не только украшением, но и ключевым функциональным решением. Они четко очерчивают рабочую зону и формируют атмосферу.

 

Как актриса Александра Даддарио перевернула правила дизайна на кухне (фото) - фото 1
Кухня Александра Даддарио. Фото: alexandradaddario/Instagram

"Настольные лампы на кухонных поверхностях все чаще используют в современных интерьерах. Они дают более мягкий свет и превращают кухню в более уютное место для общения", — говорят эксперты.

Таким образом правильно организованный свет может изменить характер кухни без масштабного ремонта. Именно такие продуманные решения в дальнейшем будут определять тенденции в оформлении жилого пространства.

Как сообщалось, кухня Оливии Калпо — идеальный источник идей для тех, кто боится, что белый интерьер будет выглядеть слишком "больничным". Сочетание мрамора и дерева создает особый уют, где каждый акцент добавляет пространству жизни.

Также мы рассказывали, что кухня Ким Кардашян в Хайден-Хиллс — это настоящий манифест того, насколько выразительным может быть минимализм. Вместе с дизайнером Акселем Вервордтом ей удалось превратить сдержанные оттенки в пространство, где каждая деталь имеет свой особый характер.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
