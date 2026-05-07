Гостиная Кендалл Дженнер: как воссоздать трендовый дизайн интерьера в 2026 году (фото)

Мир дизайна в 2026 году смещается в сторону спокойствия, простоты и тактильности. Гостиная Кендалл Дженнер стала примером этого тренда — не показного, а "живого" минимализма. Пространство выглядит сдержанно, но в то же время глубоко продуманным.

Именно такой баланс сейчас ищут дизайнеры и владельцы жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн гостиной в стиле Кендалл Дженнер

Секрет Кендалл в отказе от холодного стерильного минимализма в пользу "обжитого" пространства. Вместе с дизайнерами Уолдо Фернандесом и командой Clements Design она создала интерьер, где царят земляные оттенки и солнечные нейтральные тона.

В 2026 году этот подход стал глобальным трендом, ведь люди все больше стремятся окружать себя цветами, способствующими ментальному благополучию.

"Мы видим огромное желание окружать себя комфортными цветами, которые легко комбинировать и которые приносят спокойствие в наши дома", — отмечает креативный директор Little Greene Рут Моттерсхед.

Чтобы нейтральная комната не выглядела плоской под ярким весенним солнцем, Кендалл сделала ставку на многослойность. Вместо игры цветов здесь работает игра на ощупь: сочетание джута, бархата и льна создает глубину без визуального шума.

"Для меня нейтральные цвета, такие как тауп, являются заземляющими. Важно помнить, что иногда классический интерьер - это именно то, что нужно: спокойные цвета, традиционная мебель и никакого конфликта принтов", — подчеркивает дизайнер Генриетта фон Штокхаузен.

Натуральные материалы в отделке гостиной

Использование камня и дерева помогает "приземлить" интерьер, делая его органичным, а не искусственно созданным. Именно это сочетание естественности и утонченности делает жилье Кендалл Дженнер главным ориентиром для дизайнеров в 2026 году.

"Если у меня спокойная цветовая гамма, я сосредотачиваюсь на текстуре, чтобы привнести различные уровни интереса", — делится опытом дизайнер Тамсин Джонсон.

