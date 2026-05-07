Гостиная Кендалл Дженнер: как воссоздать трендовый дизайн интерьера в 2026 году (фото)

Новый стиль: Кендалл Дженнер изменила подход к интерьеру в гостиной (фото)
Мир дизайна в 2026 году смещается в сторону спокойствия, простоты и тактильности. Гостиная Кендалл Дженнер стала примером этого тренда — не показного, а "живого" минимализма. Пространство выглядит сдержанно, но в то же время глубоко продуманным.
Именно такой баланс сейчас ищут дизайнеры и владельцы жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Дизайн гостиной в стиле Кендалл Дженнер
Секрет Кендалл в отказе от холодного стерильного минимализма в пользу "обжитого" пространства. Вместе с дизайнерами Уолдо Фернандесом и командой Clements Design она создала интерьер, где царят земляные оттенки и солнечные нейтральные тона.
В 2026 году этот подход стал глобальным трендом, ведь люди все больше стремятся окружать себя цветами, способствующими ментальному благополучию.
"Мы видим огромное желание окружать себя комфортными цветами, которые легко комбинировать и которые приносят спокойствие в наши дома", — отмечает креативный директор Little Greene Рут Моттерсхед.
Современные идеи для интерьера гостиной
Чтобы нейтральная комната не выглядела плоской под ярким весенним солнцем, Кендалл сделала ставку на многослойность. Вместо игры цветов здесь работает игра на ощупь: сочетание джута, бархата и льна создает глубину без визуального шума.
"Для меня нейтральные цвета, такие как тауп, являются заземляющими. Важно помнить, что иногда классический интерьер - это именно то, что нужно: спокойные цвета, традиционная мебель и никакого конфликта принтов", — подчеркивает дизайнер Генриетта фон Штокхаузен.
Натуральные материалы в отделке гостиной
Использование камня и дерева помогает "приземлить" интерьер, делая его органичным, а не искусственно созданным. Именно это сочетание естественности и утонченности делает жилье Кендалл Дженнер главным ориентиром для дизайнеров в 2026 году.
"Если у меня спокойная цветовая гамма, я сосредотачиваюсь на текстуре, чтобы привнести различные уровни интереса", — делится опытом дизайнер Тамсин Джонсон.
