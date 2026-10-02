Житлові сертифікати "єВідновлення": коли дадуть гроші та як купити нову квартиру

Сімейна пара отримує ключі від житла. Фото: magnific.com

Понад 60 тисяч житлових сертифікатів в Україні потребують фінансування. Йдеться про компенсації за знищене через війну житло. Держава шукає додаткові кошти, щоб продовжити програму, а отримувачам важливо знати, коли вони зможуть використати сертифікати для купівлі нового житла та що робити після бронювання коштів.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

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Понад 60 тисяч сертифікатів потребують фінансування

Понад 60 тисяч житлових сертифікатів в Україні наразі потребують фінансування. Йдеться про сертифікати за програмою "єВідновлення", які отримують власники житла, знищеного внаслідок війни.

Держава шукає додаткові ресурси, щоб продовжити фінансування житлових програм. Зокрема, остаточного схвалення Світового банку очікують 112,5 млн євро в межах гарантійного механізму ЄС/UIF. Ці кошти планують спрямувати на виплати за програмою "єВідновлення" для ремонту пошкоджених будинків і квартир.

Водночас за проєктом HOME, який реалізується за підтримки Банку розвитку Ради Європи, 100 млн євро дадуть змогу вже цього року профінансувати близько 3 600 житлових сертифікатів. При цьому потреба значно більша — понад 60 тисяч сертифікатів очікують на кошти.

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Що можна купити за житловим сертифікатом

Житловий сертифікат "єВідновлення" призначений для придбання нового житла замість знищеного. Його можна використати для купівлі квартири або будинку, а також для інвестування в майбутню нерухомість. Сертифікат також можна спрямувати як перший внесок за програмою "єОселя".

Сам сертифікат діє п'ять років. Водночас його наявність не означає, що гроші вже заброньовані: спочатку потрібно отримати можливість забронювати кошти для придбання житла.

Що робити після появи фінансування

Після бронювання коштів за житловим сертифікатом отримувач має 30 днів, щоб знайти житло та оформити договір купівлі-продажу. Звернутися для бронювання можна через "Дію", ЦНАП або нотаріуса.

Після вибору квартири чи будинку отримувач подає звернення про фінансування придбання житла на суму, зазначену в сертифікаті. Оформлення угоди відбувається за участю нотаріуса.

Якщо вартість обраного житла буде меншою за суму компенсації, різницю між вартістю нерухомості та сертифікатом не виплачують отримувачу. Це варто врахувати під час пошуку квартири чи будинку.

Окремо гроші чекають житлові ваучери для ВПО

Ще одна програма житлової підтримки стосується внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. За даними Мінфіну, коштів потребують близько 36 804 житлових ваучерів, заявки на які вже схвалили місцеві комісії.

До кінця 2026 року очікується 80 млн євро, яких, за оцінкою Мінфіну, має вистачити більш ніж на 2 тисячі житлових ваучерів. На першому етапі програма охоплює ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас житловий ваучер і сертифікат "єВідновлення" — різні інструменти підтримки. Сертифікат призначений для власників знищеного житла, тоді як ваучер — для визначених категорій ВПО з ТОТ. Скористатися одночасно обома механізмами не можна.

Коли можна буде купити квартиру

Зараз головне питання для власників сертифікатів — не термін їхньої дії, а наявність фінансування для бронювання коштів. Держава планує залучати додаткові ресурси, щоб збільшити кількість профінансованих сертифікатів.

Якщо кошти за сертифікатом вже доступні для бронювання, затягувати з пошуком житла не варто: після бронювання діє 30-денний строк для пошуку об'єкта та оформлення угоди.

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