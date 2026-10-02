Жилищные сертификаты "єВідновлення": когда выплатят деньги и как купить новую квартиру

Супружеская пара получает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

Более 60 тысяч жилищных сертификатов в Украине нуждаются в финансировании. Речь идет о компенсациях за жилье, уничтоженное в результате войны. Государство ищет дополнительные средства, чтобы продлить программу, а получателям важно знать, когда они смогут использовать сертификаты для покупки нового жилья и что делать после резервирования средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

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Более 60 тысяч сертификатов нуждаются в финансировании

Более 60 тысяч жилищных сертификатов в Украине в настоящее время нуждаются в финансировании. Речь идет о сертификатах по программе "єВідновлення", которые получают владельцы жилья, уничтоженного в результате войны.

Государство ищет дополнительные ресурсы, чтобы продолжить финансирование жилищных программ. В частности, ожидается окончательное одобрение Всемирного банка на выделение 112,5 млн евро в рамках гарантийного механизма ЕС/UIF. Эти средства планируется направить на выплаты по программе "єВідновлення" для ремонта поврежденных домов и квартир.

В то же время в рамках проекта HOME, реализуемого при поддержке Банка развития Совета Европы, 100 млн евро позволят уже в этом году профинансировать около 3 600 жилищных сертификатов. При этом потребность значительно выше — более 60 тысяч сертификатов ожидают финансирования.

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Что можно купить по жилищному сертификату

Жилищный сертификат "єВідновлення" предназначен для приобретения нового жилья вместо разрушенного. Его можно использовать для покупки квартиры или дома, а также для инвестирования в будущую недвижимость. Сертификат также можно использовать в качестве первого взноса по программе "єОселя".

Сам сертификат действует пять лет. В то же время его наличие не означает, что деньги уже зарезервированы: сначала нужно получить возможность зарезервировать средства для приобретения жилья.

Что делать после появления финансирования

После резервирования средств по жилищному сертификату получатель имеет 30 дней, чтобы найти жилье и оформить договор купли-продажи. Обратиться для резервирования можно через "Дію", ЦНАП или нотариуса.

После выбора квартиры или дома получатель подает заявление о финансировании приобретения жилья на сумму, указанную в сертификате. Оформление сделки происходит при участии нотариуса.

Если стоимость выбранного жилья будет меньше суммы компенсации, разницу между стоимостью недвижимости и суммой сертификата получателю не выплачивают. Это стоит учесть при поиске квартиры или дома.

Отдельно предусмотрены жилищные ваучеры для ВПЛ

Еще одна программа жилищной поддержки касается внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. По данным Минфина, средства требуются на около 36 804 жилищных ваучера, заявки на которые уже одобрены местными комиссиями.

До конца 2026 года ожидается 80 млн евро, которых, по оценке Минфина, должно хватить более чем на 2 тысячи жилищных ваучеров. На первом этапе программа охватывает ВПЛ, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

В то же время жилищный ваучер и сертификат "єВідновлення" — разные инструменты поддержки. Сертификат предназначен для владельцев уничтоженного жилья, тогда как ваучер — для определенных категорий ВПЛ из ВОТ. Воспользоваться одновременно обоими механизмами нельзя.

Когда можно будет купить квартиру

Сейчас главный вопрос для владельцев сертификатов — не срок их действия, а наличие финансирования для бронирования средств. Государство планирует привлекать дополнительные ресурсы, чтобы увеличить количество профинансированных сертификатов.

Если средства по сертификату уже доступны для резервирования, затягивать с поиском жилья не стоит: после резервирования действует 30-дневный срок для поиска объекта и оформления сделки.

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