Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Если в результате российских обстрелов была повреждена квартира или дом, владельцем которого является пропавший без вести военнослужащий, его семья не обязательно должна ждать возвращения защитника, чтобы позаботиться о недвижимости. Закон позволяет оформить опеку над имуществом пропавшего человека, а назначенный опекун может обратиться за государственной компенсацией на ремонт жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 296.

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Может ли семья получить компенсацию за поврежденное жилье военнослужащего

Такая возможность предусмотрена законодательством. Если владелец недвижимости имеет статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, получателем компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «еВідновлення» может быть назначен опекун над его имуществом.

Это правило закреплено постановлением Кабинета Министров Украины № 296 от 14 марта 2025 года. Им внесены изменения в порядок предоставления компенсации за объекты недвижимости, поврежденные в результате российской агрессии.

Важно, что родственники не получают право распоряжаться квартирой или домом только на основании родственных связей. Сначала необходимо официально оформить опеку над имуществом военнослужащего. При этом для этого не обязательно дожидаться судебного решения о признании человека без вести пропавшим.

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Статья 44 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что нотариус может принять меры для установления опеки над имуществом лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, по заявлению заинтересованного лица или органа опеки и попечительства.

Кто может стать опекуном имущества военнослужащего

Опекуном может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, давшее письменное согласие. Чаще всего это кто-то из близких родственников или членов семьи военнослужащего. В частности, право обратиться имеют супруг или супруга, родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители и усыновленные.

Также обратиться может человек, который совместно проживал с пропавшим, вел совместное хозяйство и имел взаимные права и обязанности, или другое лицо с подтвержденным имущественным интересом.

Важно понимать, что опека не означает переход права собственности на квартиру или дом к родственнику. Опекун лишь управляет недвижимостью в интересах её владельца и выполняет предусмотренные законом полномочия.

Какие документы необходимы для оформления опеки

Чтобы начать процедуру, необходимо обратиться к нотариусу с заявлением об установлении опеки над имуществом без вести пропавшего человека.

Для этого необходимо подготовить паспорт заявителя и идентификационный код, выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, документы о родственных связях, подтверждение последнего места проживания военнослужащего и документы, удостоверяющие право собственности пропавшего на недвижимость.

После проверки документов нотариус организует опись имущества и составляет соответствующий акт. По результатам процедуры заявитель получает свидетельство о назначении опекуна над имуществом. Этот документ подтверждает полномочия лица представлять имущественные интересы пропавшего военнослужащего.

Обращаться необходимо к нотариусу по последнему месту жительства военнослужащего. Если оно неизвестно, опеку оформляют по месту нахождения недвижимости или ее основной части.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

После получения свидетельства о назначении опекуна можно приступать к оформлению государственной помощи. Для этого необходимо воспользоваться программой "єВідновлення".

Перед подачей заявления следует проверить, внесены ли сведения о праве собственности военнослужащего в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Также нужно убедиться, что повреждения зафиксированы надлежащим образом.

Сначала необходимо подать уведомление о поврежденном имуществе через портал или приложение Дія, ЦНАП или нотариуса, если этого не было сделано ранее. Затем подготовить свидетельство о назначении опекуна и документы на недвижимость и подать заявление на компенсацию.

После этого специальная комиссия проверяет документы, осматривает поврежденное жилье и определяет объем необходимого ремонта. По результатам проверки принимается решение о предоставлении компенсации и ее размере.

Заявление на государственную помощь можно подать через доступные каналы программы: портал или приложение Дія, ЦНАП или нотариуса. В случае с недвижимостью без вести пропавшего военнослужащего необходимо подтвердить полномочия опекуна соответствующим свидетельством.

При каких условиях государство выплатит деньги на ремонт

Сам факт повреждения недвижимости не гарантирует автоматического получения компенсации. Для участия в программе жилье должно соответствовать установленным требованиям.

В частности, оно должно быть повреждено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года, располагаться на территории, которая не является временно оккупированной и где не ведутся активные боевые действия, а также подлежать восстановлению. Последнее должна подтвердить специальная комиссия.

Размер помощи определяется после обследования недвижимости. Средства начисляются на специальную карту "єВідновлення", а использовать их можно для приобретения строительных материалов и оплаты ремонтных услуг в рамках программы.

Если сумма компенсации составляет от 200 тысяч гривен, её выплачивают двумя частями: сначала 70%, а остальную часть — после представления отчёта о промежуточных ремонтных работах и приобретённых материалах.

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