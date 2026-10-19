Люди стоят возле дома, поврежденного в результате российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

Страхование квартиры не всегда гарантирует компенсацию после ракетного удара, атаки дрона или иного повреждения жилья. Даже если владелец регулярно вносит взносы, страховая компания может отказать в выплате или компенсировать лишь часть убытков. Решающую роль играют условия договора, перечень застрахованных рисков, территориальные ограничения и установленные лимиты ответственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на условия страхования недвижимости украинских страховых компаний.

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Когда страховка не покрывает поврежденное жилье

В договоре отсутствует покрытие военных рисков

Наличие страхового полиса само по себе не означает, что владелец получит деньги за повреждения в результате ракетного удара или падения обломков дрона. В стандартных договорах военные действия могут быть исключением, поэтому необходимо проверить, включен ли соответствующий риск в выбранную программу.

Например, в продуктах UNIQA можно выбрать покрытие военных рисков, однако по одной из программ оно ограничено 10% страховой суммы, предусмотренной для имущества. Таким образом, даже если такой риск включен в договор, это не обязательно означает полное возмещение стоимости ремонта.

Жилье расположено на территории, где страховая защита не действует

Страховщики могут устанавливать территориальные ограничения, в частности для временно оккупированных территорий, районов активных боевых действий и отдельных приграничных регионов. Поэтому важно проверить не только адрес квартиры, но и условия, при которых компания соглашается покрывать военные риски.

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Такие ограничения предусмотрены и отдельными программами страхования UNIQA, и продуктами, предлагаемыми через ПриватБанк. В зависимости от договора защита от военных рисков может не распространяться на отдельные области или территории вблизи районов боевых действий.

Размер убытков превышает лимит выплаты

Даже если военные риски застрахованы, сумма компенсации может быть ограничена. Например, по условиям одного из продуктов ARX для повреждения имущества в результате воздействия ракет, беспилотников и их обломков установлен лимит в размере 25% страховой суммы, но не более одного миллиона гривен.

Это означает, что в случае серьезного разрушения квартиры владелец может получить меньше, чем будет стоить полное восстановление жилья. Перед оформлением полиса стоит выяснить не только общую страховую сумму, но и отдельный лимит для каждого риска.

Владелец не учел франшизу

Франшиза — это часть убытков, которую страховая компания не возмещает в соответствии с договором. Например, если франшиза составляет 5 000 гривен, эту сумму могут вычесть из компенсации за поврежденное имущество.

В программе страхования квартиры UNIQA предусмотрены варианты франшизы на 3 000, 5 000 или 10 000 гривен. Точный расчет зависит от выбранной программы и условий договора.

Полис еще не вступил в силу или жильё не соответствует условиям страхования

Сам факт оформления документов не всегда означает, что страховая защита уже вступила в силу. Например, по условиям UNIQA договор вступает в силу не ранее дня, следующего за датой зачисления страхового платежа, с учетом указанной в договоре даты начала действия.

Отдельные программы также предъявляют требования к состоянию недвижимости. В частности, жилье в аварийном состоянии, объекты незавершенного строительства или квартиры, где идет ремонт, могут не приниматься на страхование по определенным продуктам. Поэтому перед оформлением полиса нужно проверить, соответствует ли квартира всем требованиям выбранной программы.

Что делать, если жилье повреждено, а страховая компания не выплачивает возмещение

Если квартира пострадала в результате обстрела, владельцу следует как можно быстрее уведомить страховую компанию о происшествии и действовать в соответствии с инструкцией, предусмотренной договором. Необходимо зафиксировать повреждения на фото и видео, сохранить документы и выяснить, какие подтверждения обстоятельств происшествия требуются для рассмотрения заявления.

Если компания отказывает в выплате, стоит попросить письменное решение с указанием конкретных причин и пунктов договора, на которые она ссылается. После этого можно проверить обоснованность отказа, подать жалобу в Национальный банк Украины или обратиться за юридической помощью.

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