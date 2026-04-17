Оформлення житла на дитину в Україні: що потрібно знати при реєстрації права власності

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні оформлення нерухомості на дитину давно стало звичною практикою, але процедура має чіткі правила. Закон дозволяє неповнолітнім бути власниками житла, проте всі дії контролюються державою. Це робиться для захисту прав дитини та уникнення зловживань.

У 2026 року процедура реєстрації майна на неповнолітніх стала прозорішою, хоча й має свої юридичні тонкощі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Як оформити дарчу на квартиру на дитину

Найпопулярніший спосіб передати майно — це договір дарування. Якщо вашому малюку ще немає 14 років, ви підписуєте документи за нього як законні представники. Підлітки від 14 до 18 років уже мають право ставити власний підпис на договорі, але тільки після вашої письмової згоди.

Головна перевага "дарчої" у тому, що майно стає особистою власністю дитини і не підлягає поділу в майбутньому.

Спадкування нерухомості неповнолітніми

Дитина може стати власником житла за заповітом. У 2026 році процедура працює чітко: якщо спадкоємець маленький, заяву нотаріусу подають батьки.

Читайте також:

Підлітки, яким виповнилося 14, можуть прийти до нотаріуса самостійно — закон дає їм таке право для захисту власних інтересів. Це гарантує, що дитина отримає свою частку навіть у складних сімейних обставинах.

Дозвіл опікунської ради на купівлю квартири

Ви можете купити нерухомість і одразу записати її на сина чи доньку. Проте тут є важливий етап — візит до органів опіки та піклування.

Держава суворо стежить, щоб права дитини не порушувалися, а майно не було проблемним. Без офіційного дозволу від цього органу жоден нотаріус не завірить угоду купівлі-продажу. Це додатковий фільтр безпеки, який відсікає шахрайські схеми.

Реєстрація права власності на майно дитини

Після того, як усі папірці зібрані, а договори підписані, нотаріус вносить дані до Державного реєстру. З цього моменту дитина — повноправний власник.

Проте є нюанс: розпоряджатися квартирою (продати чи закласти її в іпотеку) самостійно вона не зможе до 18 років. Батьки також обмежені у діях — будь-які операції з дитячим майном знову ж таки вимагають згоди держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, оформлення нерухомості через суд зазвичай стає єдиним виходом у разі втрати паперів або виникнення майнових спорів. Проте важливо пам’ятати, що саме рішення судді лише підтверджує ваше право, а для його остаточного набуття необхідно обов'язково зареєструвати об'єкт у держреєстрі.

Також Новини.LIVE розповідали, що зазвичай неприватизована квартира не вважається власністю померлого, тому її неможливо автоматично включити до спадкової маси. Якщо житло залишилося в комунальному фонді, родичі не можуть просто оформити його на себе. Однак чинна судова практика передбачає особливий механізм, який дозволяє успадкувати таке майно за певних обставин.