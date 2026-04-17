Главная Рынок недвижимости Оформление права собственности на недвижимость на ребенка: 3 способа

Дата публикации 17 апреля 2026 14:32
Оформление жилья на ребенка в Украине: что нужно знать при регистрации права собственности
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине оформление недвижимости на ребенка давно стало привычной практикой, но процедура имеет четкие правила. Закон позволяет несовершеннолетним быть владельцами жилья, однако все действия контролируются государством. Это делается для защиты прав ребенка и избежания злоупотреблений.

В 2026 году процедура регистрации имущества на несовершеннолетних стала более прозрачной, хотя и имеет свои юридические тонкости, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Как оформить дарственную на квартиру на ребенка

Самый популярный способ передать имущество — это договор дарения. Если вашему малышу еще нет 14 лет, вы подписываете документы за него как законные представители. Подростки от 14 до 18 лет уже имеют право ставить собственную подпись на договоре, но только после вашего письменного согласия.

Главное преимущество дарственной в том, что имущество становится личной собственностью ребенка и не подлежит разделу в будущем.

Наследование недвижимости несовершеннолетними

Ребенок может стать владельцем жилья по завещанию. В 2026 году процедура работает четко: если наследник маленький, заявление нотариусу подают родители.

Подростки, которым исполнилось 14, могут прийти к нотариусу самостоятельно — закон дает им такое право для защиты собственных интересов. Это гарантирует, что ребенок получит свою долю даже в сложных семейных обстоятельствах.

Разрешение опекунского совета на покупку квартиры

Вы можете купить недвижимость и сразу записать ее на сына или дочь. Однако здесь есть важный этап — визит в органы опеки и попечительства.

Государство строго следит, чтобы права ребенка не нарушались, а имущество не было проблемным. Без официального разрешения от этого органа ни один нотариус не заверит сделку купли-продажи. Это дополнительный фильтр безопасности, который отсекает мошеннические схемы.

Регистрация права собственности на имущество ребенка

После того, как все бумажки собраны, а договоры подписаны, нотариус вносит данные в Государственный реестр. С этого момента ребенок — полноправный владелец.

Однако есть нюанс: распоряжаться квартирой (продать или заложить ее в ипотеку) самостоятельно он не сможет до 18 лет. Родители также ограничены в действиях — любые операции с детским имуществом опять же требуют согласия государства.

Как сообщали Новини.LIVE, оформление недвижимости через суд обычно становится единственным выходом в случае потери бумаг или возникновения имущественных споров. Однако важно помнить, что само решение судьи лишь подтверждает ваше право, а для его окончательного приобретения необходимо обязательно зарегистрировать объект в госреестре.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обычно неприватизированная квартира не считается собственностью умершего, поэтому ее невозможно автоматически включить в наследственную массу. Если жилье осталось в коммунальном фонде, родственники не могут просто оформить его на себя. Однако действующая судебная практика предусматривает особый механизм, который позволяет унаследовать такое имущество при определенных обстоятельствах.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
