Оформление жилья на ребенка в Украине: что нужно знать при регистрации права собственности

В Украине оформление недвижимости на ребенка давно стало привычной практикой, но процедура имеет четкие правила. Закон позволяет несовершеннолетним быть владельцами жилья, однако все действия контролируются государством. Это делается для защиты прав ребенка и избежания злоупотреблений.

В 2026 году процедура регистрации имущества на несовершеннолетних стала более прозрачной, хотя и имеет свои юридические тонкости, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Как оформить дарственную на квартиру на ребенка

Самый популярный способ передать имущество — это договор дарения. Если вашему малышу еще нет 14 лет, вы подписываете документы за него как законные представители. Подростки от 14 до 18 лет уже имеют право ставить собственную подпись на договоре, но только после вашего письменного согласия.

Главное преимущество дарственной в том, что имущество становится личной собственностью ребенка и не подлежит разделу в будущем.

Наследование недвижимости несовершеннолетними

Ребенок может стать владельцем жилья по завещанию. В 2026 году процедура работает четко: если наследник маленький, заявление нотариусу подают родители.

Подростки, которым исполнилось 14, могут прийти к нотариусу самостоятельно — закон дает им такое право для защиты собственных интересов. Это гарантирует, что ребенок получит свою долю даже в сложных семейных обстоятельствах.

Разрешение опекунского совета на покупку квартиры

Вы можете купить недвижимость и сразу записать ее на сына или дочь. Однако здесь есть важный этап — визит в органы опеки и попечительства.

Государство строго следит, чтобы права ребенка не нарушались, а имущество не было проблемным. Без официального разрешения от этого органа ни один нотариус не заверит сделку купли-продажи. Это дополнительный фильтр безопасности, который отсекает мошеннические схемы.

Регистрация права собственности на имущество ребенка

После того, как все бумажки собраны, а договоры подписаны, нотариус вносит данные в Государственный реестр. С этого момента ребенок — полноправный владелец.

Однако есть нюанс: распоряжаться квартирой (продать или заложить ее в ипотеку) самостоятельно он не сможет до 18 лет. Родители также ограничены в действиях — любые операции с детским имуществом опять же требуют согласия государства.

