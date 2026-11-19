Чоловік на земельній ділянці. Фото: УНІАН

Отримання земельної ділянки у подарунок або у спадщину може супроводжуватися додатковими витратами на оформлення. Для визначення податку недостатньо знати нормативну грошову оцінку землі, адже податкова вимагає інший документ. Водночас сума податку залежить від того, ким отримувачу доводиться попередній власник ділянки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Яку оцінку землі потрібно подавати податковій

Під час оформлення земельної ділянки за договором дарування або у спадщину для розрахунку податку на доходи фізичних осіб застосовується експертна грошова оцінка. Саме вона визначає вартість земельного наділу для цілей оподаткування.

В Україні використовують два види грошової оцінки земель:

Нормативна грошова оцінка — застосовується для визначення земельного податку, орендної плати за ділянки державної та комунальної власності, а також державного мита в окремих випадках. Експертна грошова оцінка — визначає вартість земельної ділянки та використовується під час цивільно-правових угод, зокрема дарування і спадкування, для розрахунку ПДФО.

Тому власникам, які отримують землю у подарунок або спадщину, варто заздалегідь подбати про відповідний документ. Використання нормативної оцінки замість експертної не дасть змоги правильно визначити базу оподаткування.

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Скільки податку доведеться сплатити за подаровану землю

Розмір податку залежить від ступеня споріднення між людиною, яка передає земельну ділянку, та її новим власником.

Згідно з роз'ясненням ДПС, діють такі ставки:

0% — якщо землю отримано від родичів першого та другого ступенів споріднення;

5% — якщо ділянку подарували або залишили у спадщину далекі родичі, друзі, знайомі чи сторонні особи.

До першого та другого ступенів споріднення належать батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Якщо земельну ділянку передають найближчі родичі, отримувач звільняється від сплати ПДФО. Якщо ж дарувальник або спадкодавець не належить до зазначених категорій, податок становитиме 5% від експертної вартості майна.

Водночас під час розрахунку загальних витрат на оформлення потрібно враховувати й інші обов'язкові платежі, зокрема військовий збір у випадках, передбачених Податковим кодексом.

Як не помилитися під час оформлення земельної ділянки

Податківці радять замовляти експертну грошову оцінку заздалегідь, ще до укладання договору дарування або завершення оформлення спадщини.

Це дасть змогу правильно визначити вартість земельної ділянки для оподаткування та уникнути непорозумінь під час нотаріального оформлення документів.

Важливо також перевірити ступінь споріднення з попереднім власником. Саме від цього залежить, чи застосовуватиметься нульова ставка, чи доведеться сплачувати податок від оціночної вартості землі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує отримати земельну ділянку у спадщину або подарунок та хто може скористатися податковою пільгою. Для близьких родичів діє нульова ставка оподаткування, тоді як в інших випадках сума платежів залежить від обставин оформлення. Також важливо враховувати вартість землі, за якою розраховують податки.

Також Новини.LIVE повідомляли, як власникам знищених через війну будинків скасувати плату за земельну ділянку. Законодавство передбачає звільнення від земельного податку та орендної плати за певних умов. Для отримання пільги необхідно перевірити, чи внесені відомості про зруйновану нерухомість і землю до державного реєстру.