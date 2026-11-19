Мужчина на земельном участке. Фото: УНИАН

Получение земельного участка в дар или по наследству может сопровождаться дополнительными расходами на оформление. Для определения налога недостаточно знать нормативную денежную оценку земли, ведь налоговая служба требует другой документ. При этом сумма налога зависит от того, кем является предыдущий владелец участка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Какую оценку земли нужно подавать в налоговую

При оформлении земельного участка по договору дарения или в наследство для расчета налога на доходы физических лиц применяется экспертная денежная оценка. Именно она определяет стоимость земельного участка для целей налогообложения.

В Украине используются два вида денежной оценки земель:

Нормативная денежная оценка — применяется для определения земельного налога, арендной платы за участки государственной и коммунальной собственности, а также государственной пошлины в отдельных случаях. Экспертная денежная оценка — определяет стоимость земельного участка и используется при заключении гражданско-правовых сделок, в частности дарения и наследования, для расчета НДФЛ.

Поэтому владельцам, получающим землю в дар или по наследству, следует заранее позаботиться о соответствующем документе. Использование нормативной оценки вместо экспертной не позволит правильно определить базу налогообложения.

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Размер налога зависит от степени родства между лицом, передающим земельный участок, и его новым собственником.

Согласно разъяснению ГНС, действуют следующие ставки:

0% — если земля получена от родственников первой и второй степени родства;

5% — если участок подарили или оставили в наследство дальние родственники, друзья, знакомые или посторонние лица.

К первой и второй степеням родства относятся родители, супруг или супруга, дети, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если земельный участок передают ближайшие родственники, получатель освобождается от уплаты НДФЛ. Если же даритель или наследодатель не относится к указанным категориям, налог составит 5% от экспертной стоимости имущества.

В то же время при расчете общих затрат на оформление необходимо учитывать и другие обязательные платежи, в частности военный сбор в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Как не ошибиться при оформлении земельного участка

Налоговики советуют заказывать экспертную денежную оценку заранее, еще до заключения договора дарения или завершения оформления наследства.

Это позволит правильно определить стоимость земельного участка для целей налогообложения и избежать недоразумений при нотариальном оформлении документов.

Важно также проверить степень родства с предыдущим владельцем. Именно от этого зависит, будет ли применяться нулевая ставка или придется платить налог от оценочной стоимости земли.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, во сколько обойдется получение земельного участка в наследство или в дар и кто может воспользоваться налоговой льготой. Для близких родственников действует нулевая ставка налогообложения, тогда как в других случаях сумма платежей зависит от обстоятельств оформления. Также важно учитывать стоимость земли, на основе которой рассчитываются налоги.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, как владельцам домов, разрушенных в результате войны, отменить плату за земельный участок. Законодательство предусматривает освобождение от земельного налога и арендной платы при определенных условиях. Для получения льготы необходимо проверить, внесены ли сведения о разрушенной недвижимости и земле в государственный реестр.