Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

В Україні готують запуск масштабного проєкту соціального житла за підтримки європейських партнерів. На будівництво квартир передбачили 100 млн євро, а перший етап може охопити до 1 600 помешкань. Житло планують здавати за доступними цінами переселенцям та іншим категоріям громадян.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Скільки грошей спрямують на соціальне житло

Україна домовилася з Європейським інвестиційним банком та Європейським Союзом про фінансування пілотного проєкту муніципального соціального житла. Загальний бюджет становить 100 млн євро. Із цієї суми 50 млн євро нададуть у вигляді кредиту ЄІБ, ще 50 млн євро становитиме грант Європейського Союзу.

Кошти спрямують на будівництво квартир, які після завершення робіт залишатимуться у власності територіальних громад. Їх не продаватимуть на відкритому ринку, а передаватимуть громадянам в оренду за цінами, нижчими за ринкові.

За попередніми планами, на першому етапі програми мають ввести в експлуатацію від 1 000 до 1 600 квартир. Надалі цей досвід планують використати для розширення системи соціального житла в інших громадах України.

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У яких містах з'являться нові квартири

Для участі в пілотному проєкті серед 25 претендентів рекомендували п'ять громад. До переліку увійшли:

Львів;

Житомир;

Миколаїв;

Кременчук;

Кропивницький.

Водночас будівництво на першому етапі планують розпочати не в усіх цих містах. За інформацією Мінрозвитку, для реалізації пілотної програми мають відібрати дві-три громади.

21 жовтня 2026 року в уряді повідомили, що угоду з ЄІБ уже підписали, а документи проходять процедуру ратифікації. Наступним кроком має стати підготовка конкретних проєктів будівництва у містах, які братимуть участь у програмі.

Хто зможе орендувати соціальне житло

Програма орієнтована на громадян, яким складно самостійно забезпечити себе житлом за ринковими цінами. Серед потенційних отримувачів називають:

внутрішньо переміщених осіб;

ветеранів війни;

родини загиблих захисників і захисниць;

вчителів та медиків;

працівників критичної інфраструктури;

молодь, яка починає самостійне життя;

неповні сім'ї;

українців, які повертаються після війни.

Остаточні критерії відбору орендарів та порядок надання квартир мають визначити в межах реалізації програми. Тому сам факт належності до однієї з перелічених категорій ще не означає автоматичного отримання помешкання.

Важливо й те, що йдеться саме про оренду, а не безоплатну передачу квартири у приватну власність. Житловий фонд залишатиметься комунальним, а кошти від оренди мають допомагати громадам утримувати та розвивати його.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що власники квартир у старих багатоповерхівках можуть зіткнутися з реконструкцією будинків та переселенням. Для мешканців передбачають можливість отримати інше житло або грошову компенсацію. Водночас остаточні правила відшкодування ще мають затвердити.

Також Новини.LIVE повідомляли, що витрати на утримання багатоквартирних будинків можуть зрости через облаштування та обслуговування укриттів. Відповідні кошти потенційно зможуть включати до плати за управління будинком. Однак автоматичного підвищення щомісячних платежів для всіх мешканців не передбачено — рішення залежатиме від співвласників.