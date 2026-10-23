Засніжені будинки котеджного типу в горах. Фото: УНІАН

Напередодні зими українці активніше шукають будинки для довгострокової оренди, а найбільший приріст інтересу зафіксували на Буковині. Водночас оренда такого житла в західних областях обходиться у десятки тисяч гривень на місяць. Найдорожче серед чотирьох західних регіонів коштує оренда на Закарпатті, а найшвидше попит зростав у Чернівецькій області.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Нерухомість.

Реклама

Скільки коштує оренда будинку на заході України

За даними дослідження, медіанні ціни на довгострокову оренду приватних будинків у західних областях помітно відрізняються. Найвищий показник зафіксували на Закарпатті — 36 тисяч гривень на місяць. За рік вартість зросла на 74%.

В інших регіонах ситуація така:

Чернівецька область — 30,4 тисячі гривень на місяць, на 15% більше за рік;

Львівська область — 29 тисяч гривень, зростання на 17%;

Івано-Франківська область — 26 тисяч гривень, зростання на 44%.

Різниця між медіанною вартістю оренди будинку на Закарпатті та Івано-Франківщині становить 10 тисяч гривень на місяць. Водночас найшвидше серед цих чотирьох регіонів ціни зростали саме на Закарпатті, а не на Буковині.

Читайте також:

Варто враховувати, що медіанна ціна не означає фіксовану вартість кожного будинку. Реальна сума залежить від розташування, площі, стану житла, умов опалення та інших характеристик.

Де попит на оренду будинків зріс найбільше

За рік кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду будинків у Чернівецькій області збільшилася на 163%. Це найбільший приріст серед регіонів, наведених у дослідженні.

В інших західних областях також зафіксували помітне зростання:

Закарпатська область — на 110%;

Івано-Франківська область — на 105%;

Львівська область — на 70%.

У Чернівецькій області кількість відгуків на оголошення збільшилася більш ніж у два з половиною рази порівняно з вереснем 2025 року. При цьому медіанна орендна плата там нижча, ніж на Закарпатті, а річне зростання цін значно помірніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує житло в Яремче на новорічні свята. Вартість проживання на три ночі залежить від типу номера, площі та наявності харчування. Різниця між бюджетними й дорожчими варіантами допоможе спланувати витрати на зимовий відпочинок.

Також Новини.LIVE писали, як зменшити витрати на ремонт кухні та де замість плитки можна використати фарбу. Правильно підібране покриття дає змогу заощадити на матеріалах і роботі майстрів. Водночас біля плити та мийки важливо передбачити оздоблення, стійке до вологи, жиру й частого миття.