Заснеженные дома коттеджного типа в горах. Фото: УНИАН

В преддверии зимы украинцы все активнее ищут жилье для долгосрочной аренды, причем наибольший рост интереса зафиксирован на Буковине. При этом аренда такого жилья в западных областях обходится в десятки тысяч гривен в месяц. Самая дорогая среди четырёх западных регионов аренда в Закарпатье, а быстрее всего спрос рос в Черновицкой области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Недвижимость.

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Сколько стоит аренда дома на западе Украины

По данным исследования, медианные цены на долгосрочную аренду частных домов в западных областях заметно различаются. Самый высокий показатель зафиксирован в Закарпатье — 36 тысяч гривен в месяц. За год стоимость выросла на 74%.

В других регионах ситуация следующая:

Черновицкая область — 30,4 тысячи гривен в месяц, рост на 15% за год;

Львовская область — 29 тысяч гривен, рост на 17%;

Ивано-Франковская область — 26 тысяч гривен, рост на 44%.

Разница между медианной стоимостью аренды дома в Закарпатье и Ивано-Франковской области составляет 10 тысяч гривен в месяц. При этом быстрее всего среди этих четырех регионов цены росли именно в Закарпатье, а не на Буковине.

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Стоит учитывать, что медианная цена не означает фиксированную стоимость каждого дома. Реальная сумма зависит от расположения, площади, состояния жилья, условий отопления и других характеристик.

Где спрос на аренду домов вырос больше всего

За год количество откликов на объявления о долгосрочной аренде домов в Черновицкой области увеличилось на 163%. Это самый большой прирост среди регионов, приведенных в исследовании.

В других западных областях также зафиксирован заметный рост:

Закарпатская область — на 110%;

Ивано-Франковская область — на 105%;

Львовская область — на 70%.

В Черновицкой области количество откликов на объявления увеличилось более чем в два с половиной раза по сравнению с сентябрем 2025 года. При этом медианная арендная плата там ниже, чем в Закарпатье, а годовой рост цен значительно умереннее.

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