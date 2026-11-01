Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Молодой паре, планирующей жить отдельно, следует учитывать не только стоимость аренды или цену квартиры, но и сумму дохода, которая останется на повседневные расходы. В Киеве, Львове, Виннице и Одессе разница существенная: для аренды однокомнатного жилья необходимо иметь от 40 000 до 84 000 грн совместного дохода, а для покупки придется накопить еще и на первоначальный взнос за квартиру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько нужно зарабатывать паре для аренды квартиры

По состоянию на 1 ноября 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 000 грн в месяц. Во Львове жилье стоит дороже — около 25 200 грн, в Виннице — 18 000 грн, а в Одессе — 12 000 грн.

Чтобы аренда не отнимала слишком значительную часть семейного бюджета, можно ориентироваться на правило 30%: расходы на жилье не должны превышать трети совокупного дохода пары.

При таком подходе молодым людям понадобится:

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Киев — совместный доход около 53 400 грн, то есть по 26 700 грн на каждого;

Львов — около 84 000 грн на двоих, или по 42 000 грн;

Винница — 60 000 грн на двоих, или по 30 000 грн;

Одесса — 40 000 грн на двоих, или по 20 000 грн.

Это ориентировочные суммы без учета коммунальных платежей, питания, транспорта и других повседневных расходов. Поэтому для комфортного проживания желательно иметь дополнительный финансовый резерв.

Какие зарплаты предлагают в четырёх городах

Для сравнения стоит взглянуть на актуальные предложения работодателей по зарплатам. По данным Work.ua за октябрь 2026 года, медианные зарплаты по вакансиям составляли:

Киев — 37 500 грн;

Львов — 33 000 грн;

Винница — 28 000 грн;

Одесса — 30 000 грн.

Если оба партнера будут получать зарплату на уровне медианы для своего города, их совместный доход составит от 56 000 до 75 000 грн.

В Киеве и Одессе такого бюджета хватит, чтобы тратить на аренду около 20–21% совместного дохода. В Виннице эта доля составит чуть более 30%, а во Львове превысит 38%.

Именно во Львове молодой паре будет сложнее самостоятельно оплачивать аренду, если оба партнера получают типичную для города зарплату.

Сколько стоит собственная квартира для двоих

Другая ситуация возникает, если пара планирует не снимать, а приобрести собственное жилье. По медианным ценам на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по состоянию на 1 ноября 2026 года стоимость недвижимости составляет:

Киев — 66 700 долларов;

Львов — 75 000 долларов;

Винница — 56 000 долларов;

Одесса — 51 000 долларов.

Если рассматривать покупку квартиры с первоначальным взносом 20 %, паре необходимо заранее накопить:

Киев — 13 340 долларов;

Львов — 15 000 долларов;

Винница — 11 200 долларов;

Одесса — 10 200 долларов.

Это лишь первоначальный взнос. Окончательная сумма будет зависеть от условий банка, стоимости конкретного объекта и дополнительных расходов при оформлении сделки.

Какой доход необходим для выплаты ипотеки

В октябре 2026 года правительство ввело в программе "єОселя" отдельную модель кредитования молодых семей. Она предусматривает ставку 7% годовых в течение первых трех лет, 10% — с четвертого по десятый год и 12% — начиная с одиннадцатого года.

При первоначальном взносе в 20% и сроке кредитования 20 лет ежемесячный платеж будет зависеть от стоимости квартиры, суммы кредита и процентной ставки. Поэтому перед оформлением ипотеки паре необходимо оценить не только возможность выплачивать кредит сейчас, но и будущее увеличение платежа.

Стоит учитывать, что право на участие в программе зависит от соответствия установленным требованиям, а окончательное решение по кредиту принимает банк. Для заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет включительно предусмотрена возможность первоначального взноса от 10%, тогда как в приведенном сравнении использовано 20%.

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