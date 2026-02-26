Оренда квартири — що змінюється для мешканця при новому власнику

Зміна власника квартири — чи має орендар з’їжджати. Фото: Freepik

Продаж орендованої квартири часто викликає занепокоєння у наймачів. Люди побоюються підвищення плати, дострокового виселення або зміни умов. Насправді закон надає орендарю чіткі гарантії, і зміна власника не означає автоматичних змін у правилах проживання.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 770 Цивільного кодексу України, договір оренди зберігає чинність і для нового власника, якщо інше прямо не передбачено самим договором.

"При зміні власника житлового приміщення договір оренди зберігає чинність для нового власника", — наголошує адвокат Ігор Бузовський.

Тобто новий власник автоматично стає новим орендодавцем. Усі права та обов’язки переходять до нього без переукладення угоди.

Права орендаря при продажу квартири

Орендар має право й надалі користуватися житлом на погоджених раніше умовах. Новий власник не може в односторонньому порядку змінити строк оренди чи розмір плати.

Крім того, за умови належного виконання договору та письмової форми документа орендар отримує переважне право на купівлю квартири у разі її продажу.

Окремо варто пам’ятати про капітальний ремонт. Якщо попередній власник його не провів, орендар може вимагати виконання робіт від нового власника або компенсації витрат.

Важливі нюанси договору оренди житла

Якщо договір укладений на три роки і більше, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Це посилює захист прав орендаря.

У тексті договору сторони можуть передбачити, що у разі відчуження житла договір припиняється. Тому перед підписанням варто уважно перевіряти відповідні пункти.

Фахівець також радить оформити тристоронній акт із новим власником, щоб зафіксувати зміну сторони в зобов’язанні.

"Таким чином зміна власника орендованого житла нічого не змінює для орендаря", — підсумовує Бузовський.

Для мешканця ключове — письмовий договір, належне виконання своїх обов’язків і уважність до формальностей. Саме це гарантує стабільність навіть у разі зміни власника.

