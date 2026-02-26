Права нанимателя при смене арендодателя — что нужно знать квартирантам

Смена собственника квартиры — должен ли арендатор съезжать. Фото: Freepik

Продажа квартиры, которую вы арендуете, обычно вызывает стресс, ведь возникают страхи по внезапному выселению или поднятию цены. Однако закон на вашей стороне: смена владельца не аннулирует действующий договор, так что все предварительные договоренности и условия проживания остаются неизменными для арендатора.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 770 Гражданского кодекса Украины, договор аренды сохраняет силу и для нового собственника, если иное прямо не предусмотрено самим договором.

"При смене собственника жилого помещения договор аренды сохраняет силу для нового владельца", — отмечает адвокат Игорь Бузовский.

То есть новый владелец автоматически становится новым арендодателем. Все права и обязанности переходят к нему без перезаключения соглашения.

Права арендатора при продаже квартиры

Арендатор имеет право и в дальнейшем пользоваться жильем на согласованных ранее условиях. Новый владелец не может в одностороннем порядке изменить срок аренды или размер платы.

Кроме того, при условии надлежащего исполнения договора и письменной формы документа арендатор получает преимущественное право на покупку квартиры в случае ее продажи.

Отдельно стоит помнить о капитальном ремонте. Если предыдущий владелец его не провел, арендатор может требовать выполнения работ от нового владельца или компенсации расходов.

Важные нюансы договора аренды жилья

Если договор заключен на три года и более, он подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Это усиливает защиту прав арендатора.

В тексте договора стороны могут предусмотреть, что в случае отчуждения жилья договор прекращается. Поэтому перед подписанием стоит внимательно проверять соответствующие пункты.

Специалист также советует оформить трехсторонний акт с новым владельцем, чтобы зафиксировать смену стороны в обязательстве.

"Таким образом смена собственника арендованного жилья ничего не меняет для арендатора", — заключает Бузовский.

Для жильца ключевое — письменный договор, надлежащее выполнение своих обязанностей и внимательность к формальностям. Именно это гарантирует стабильность даже в случае смены собственника.

Как сообщалось, несмотря на распространенный миф, закон не запрещает выселять нанимателей во время военного положения, если они нарушают условия договора. Это становится настоящей проблемой для владельцев, чьи арендаторы месяцами не платят за жилье и наотрез отказываются съезжать.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют вывести рынок аренды из тени, создав прозрачные правила игры вместо обычного ужесточения контроля. Главная цель реформы — предложить владельцам жилья такие выгодные условия, при которых официальная регистрация договора станет логичным и безопасным шагом.