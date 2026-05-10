Аренда квартиры в Украине: кто платит за ремонт и сломанную технику

В Украине аренда жилья все чаще становится причиной конфликтов между владельцами квартир и арендаторами. Больше всего споров возникает тогда, когда ломается техника, прорывает трубы или владелец отказывается возвращать депозит. Многие до сих пор не понимают, какие расходы должен покрывать съемщик, а за что отвечает хозяин жилья.

Часть ответов определяет законодательство, но окончательные условия часто зависят и от договора аренды, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов портала OLX Недвижимость.

Кто платит за текущий ремонт в арендованной квартире

Согласно Гражданскому кодексу, мелкие бытовые дела — это забота того, кто живет в квартире. Если перегорела лампочка, забился сифон из-за волос или расшаталась ручка на дверце шкафа, арендатор обычно чинит это за свой счет. Это считается поддержанием жилья в надлежащем состоянии.

Сюда же относится замена прокладок в кране или ремонт розетки, которую случайно вырвали с "мясом".

Когда владелец обязан делать капитальный ремонт

Все, что касается "скелета" квартиры и глобальных коммуникаций, ложится на плечи арендодателя. Именно он должен обеспечить жилье пригодными условиями для проживания, ведь получает прибыль от аренды.

К таким расходам относятся:

замена труб и канализации;

ремонт системы отопления;

замена окон и дверей;

ремонт электропроводки;

устранение проблем с крышей или стенами.

Если подобные поломки возникли из-за старости дома или естественного износа, оплачивать ремонт должен собственник.

Кто платит за сломанную технику

С бытовой техникой действует главное правило — платит тот, по чьей вине произошла поломка. Если стиральная машина или холодильник сломались из-за длительного срока эксплуатации, расходы берет на себя арендодатель.

Но если стиральная машина сломалась, потому что арендатор забыл вытащить монеты из карманов и они заблокировали насос — ремонт ложится на плечи жильца.

Так же съемщик может оплачивать ремонт труб или сантехники, если проблема возникла из-за его действий.

Когда могут не вернуть депозит

Депозит владелец имеет право оставить себе только в конкретных случаях. Например, если арендатор повредил имущество, не оплатил коммунальные услуги или нарушил условия договора.

При этом естественный износ не считается причиной для удержания денег. Потертая мебель, незначительное выцветание обоев или мелкие следы пользования обычно не являются основанием для потери депозита.

