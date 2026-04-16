Оренда житла в Україні: в якому місті найбільший попит на квартири

Український ринок нерухомості демонструє дивовижну динаміку, яка суперечить прогнозам минулих років. Попит на оренду житла не просто зріс, а докорінно перерозподілився між регіонами, створюючи аномальну конкуренцію там, де її раніше не очікували. Найбільшу активність сьогодні проявляють орендарі у містах, що стали тиловими хабами або центрами забезпечення фронту.

У результаті конкуренція за квартири у частині регіонів у березні 2026 року різко зросла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані аналітиків OLX Нерухомість.

Де найбільший попит на оренду житла

Справжнім лідером за інтенсивністю запитів несподівано стало Запоріжжя. Тут на одне оголошення про здачу однокімнатної квартири припадає майже 40 реальних відгуків — це вчетверо більше, ніж ми бачили минулої весни.

"Найбільш помітне зростання фіксується у прифронтових і частині центральних міст. Це пов’язано з попитом з боку військових і обмеженою пропозицією житла. У великих містах спостерігається зниження активності через безпекові чинники", — пояснюють ситуацію аналітики.

Високі показники також у Харкові — близько 30 відгуків, та у Сумах і Житомирі — приблизно по 25.

Попит на оренду у великих містах

На відміну від регіонів, великі міста втратили частину активності. У Києві, Львові, Одесі та Дніпрі попит тримається на рівні 11-15 відгуків на оголошення.

При цьому динаміка різна:

у Львові попит зріс приблизно на 40%;

у Дніпрі — незначне зростання;

в Одесі та Києві — помітне зниження.

Фахівці пояснюють такий разнобой безпековими ризиками та сезонними коливаннями.

Попит на різні типи квартир

Найбільший інтерес традиційно зосереджений у сегменті однокімнатного та двокімнатного житла. У двокімнатних квартирах:

Запоріжжя та Харків — до 37-38 відгуків;

Суми — спад попиту попри високий рівень;

центральні міста — стабільні показники.

Трикімнатне житло менш популярне, але в окремих містах попит також зріс. Наприклад, у Запоріжжі — майже 30 відгуків на оголошення.

Де найдорожча оренда житла

Найбільш несподіваним лідером за цінами став Ужгород. Саме тут, станом на 15 квітня 2026 року, за данми порталу ЛУН, оренда перевищила рівень столиці.

Середні ціни на однокімнатні квартири:

Ужгород — близько 21 900 грн;

Київ — близько 17 000 грн;

Львів — близько 18 000 грн.

Двокімнатні квартири в Ужгороді сягають понад 37 тисяч гривень на місяць.

"Обмежена пропозиція разом із високим попитом формує постійний ціновий тиск", — наголошують аналітики.

Водночас найдешевше житло пропонують у Харкові — приблизно від 6 500 грн, а також у Сумах і Миколаєві.

