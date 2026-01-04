Оренда квартири — за які комунальні послуги має платити власник, а не наймач

Оренда квартири — за які комунальні послуги має платити власник
В Україні оренда квартири майже завжди супроводжується питанням комунальних платежів. Саме платіжки стають головним яблуком розбрату між власником і орендарем. Щоб не з’ясовувати стосунки посеред зими через рахунок за опалення, варто розібратися в правилах гри ще до підписання договору.
Базове правило прописане у Цивільному кодексі України.
"Наймач зобов’язаний своєчасно вносити плату за користування житлом та оплачувати комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором", — зазначено у частині 3 статті 815 ЦКУ.
Простими словами: якщо в договорі ви не прописали інше, то за світло, воду та газ за замовчуванням платить той, хто там живе. Проте закон залишає простір для маневрів — ви можете домовитися про будь-яку схему оплати.
Хто платить комунальні послуги в орендованій квартирі
Зазвичай витрати ділять так: орендар оплачує те, на що він безпосередньо впливає (лічильники), а власник бере на себе фіксовані витрати.
- За лічильниками (світло, вода, газ). Скільки "накрутили" — стільки орендар і сплатив. Це найсправедливіша схема.
- Опалення. Тут найскладніше. Часто власники погоджуються брати ці витрати на себе або ділити їх навпіл, оскільки орендар не може впливати на температуру батарей у старому фонді.
- Утримання будинку. Це плата за прибирання під’їздів та вивіз сміття. Зазвичай вона фіксована, тому її часто "зашивають" у вартість оренди.
За що орендар не повинен платити
Важливо пам’ятати: ви не зобов’язані гасити борги, які накопичилися до вашого заселення. Також Закон України "Про житлово-комунальні послуги" не змушує вас платити за сервіси, які вам не потрібні.
Ви маєте повне право відмовитися оплачувати:
- охорону або консьєржа, якщо про це не було домовлено заздалегідь;
- паркомісце, яким ви не користуєтеся;
- кабельне ТБ або домофон, якщо ви ними не користуєтеся;
- капітальний ремонт будинку або заміну ліфта (це витрати власника на утримання його майна).
Лічильники в орендованій квартирі
Якщо в квартирі немає приладів обліку, орендар може запропонувати їх встановити. Але власник не зобов’язаний на це погоджуватися.
Тут усе вирішується "на словах": часто власник дозволяє вирахувати вартість лічильників та їх встановлення з орендної плати за наступний місяць. Це вигідно обом: орендар платить менше за комуналку, а власник отримує більш привабливу для наступних клієнтів квартиру.
Як уникнути спорів щодо комуналки при оренді
Найкращий спосіб захистити обидві сторони — чітко зафіксувати порядок оплати в договорі. Варто прописати, хто саме сплачує кожен вид послуг, як передаються показники лічильників і що відбувається у разі зміни тарифів.
