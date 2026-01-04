Відео
Оренда квартири — за які комунальні послуги має платити власник

Дата публікації: 4 січня 2026 14:32
Оренда квартири — за які комунальні послуги має платити власник, а не наймач
Жінка з коробками. Фото: Freepik

В Україні оренда квартири майже завжди супроводжується питанням комунальних платежів. Саме платіжки стають головним яблуком розбрату між власником і орендарем. Щоб не з’ясовувати стосунки посеред зими через рахунок за опалення, варто розібратися в правилах гри ще до підписання договору.

Базове правило прописане у Цивільному кодексі України

"Наймач зобов’язаний своєчасно вносити плату за користування житлом та оплачувати комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором", — зазначено у частині 3 статті 815 ЦКУ.

Простими словами: якщо в договорі ви не прописали інше, то за світло, воду та газ за замовчуванням платить той, хто там живе. Проте закон залишає простір для маневрів — ви можете домовитися про будь-яку схему оплати.

Хто платить комунальні послуги в орендованій квартирі

Зазвичай витрати ділять так: орендар оплачує те, на що він безпосередньо впливає (лічильники), а власник бере на себе фіксовані витрати.

  1. За лічильниками (світло, вода, газ). Скільки "накрутили" — стільки орендар і сплатив. Це найсправедливіша схема.
  2. Опалення. Тут найскладніше. Часто власники погоджуються брати ці витрати на себе або ділити їх навпіл, оскільки орендар не може впливати на температуру батарей у старому фонді.
  3. Утримання будинку. Це плата за прибирання під’їздів та вивіз сміття. Зазвичай вона фіксована, тому її часто "зашивають" у вартість оренди.

За що орендар не повинен платити 

Важливо пам’ятати: ви не зобов’язані гасити борги, які накопичилися до вашого заселення. Також Закон України "Про житлово-комунальні послуги" не змушує вас платити за сервіси, які вам не потрібні.

Ви маєте повне право відмовитися оплачувати:

  • охорону або консьєржа, якщо про це не було домовлено заздалегідь;
  • паркомісце, яким ви не користуєтеся;
  • кабельне ТБ або домофон, якщо ви ними не користуєтеся;
  • капітальний ремонт будинку або заміну ліфта (це витрати власника на утримання його майна).

Лічильники в орендованій квартирі 

Якщо в квартирі немає приладів обліку, орендар може запропонувати їх встановити. Але власник не зобов’язаний на це погоджуватися. 

Тут усе вирішується "на словах": часто власник дозволяє вирахувати вартість лічильників та їх встановлення з орендної плати за наступний місяць. Це вигідно обом: орендар платить менше за комуналку, а власник отримує більш привабливу для наступних клієнтів квартиру.

Як уникнути спорів щодо комуналки при оренді

Найкращий спосіб захистити обидві сторони — чітко зафіксувати порядок оплати в договорі. Варто прописати, хто саме сплачує кожен вид послуг, як передаються показники лічильників і що відбувається у разі зміни тарифів.

Раніше ми розповідали, що робити власнику житла, якщо квартирант перестав платити. А також, кого можуть виселити з житла у 2026 році.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
