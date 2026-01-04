Аренда квартиры — за какие коммунальные услуги должен платить владелец, а не наниматель

Женщина с коробками. Фото: Freepik

В Украине аренда квартиры почти всегда сопровождается вопросом коммунальных платежей. Именно платежки становятся главным яблоком раздора между собственником и арендатором. Чтобы не выяснять отношения посреди зимы из-за счета за отопление, стоит разобраться в правилах игры еще до подписания договора.

Базовое правило прописано в Гражданском кодексе Украины.

"Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование жильем и оплачивать коммунальные услуги, если иное не установлено договором", — указано в части 3 статьи 815 ГКУ.

Простыми словами: если в договоре вы не прописали иное, то за свет, воду и газ по умолчанию платит тот, кто там живет. Однако закон оставляет пространство для маневров — вы можете договориться о любой схеме оплаты.

Кто платит коммунальные услуги в арендованной квартире

Обычно расходы делят так: арендатор оплачивает то, на что он непосредственно влияет (счетчики), а владелец берет на себя фиксированные расходы.

По счетчикам (свет, вода, газ). Сколько "накрутили" — столько арендатор и оплатил. Это самая справедливая схема. Отопление. Здесь самое сложное. Часто собственники соглашаются брать эти расходы на себя или делить их пополам, поскольку арендатор не может влиять на температуру батарей в старом фонде. Содержание дома. Это плата за уборку подъездов и вывоз мусора. Обычно она фиксированная, поэтому ее часто "зашивают" в стоимость аренды.

За что арендатор не должен платить

Важно помнить: вы не обязаны гасить долги, которые накопились до вашего заселения. Также Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" не заставляет вас платить за сервисы, которые вам не нужны.

Вы имеете полное право отказаться оплачивать:

охрану или консьержа, если об этом не было договорено заранее;

паркоместо, которым вы не пользуетесь;

кабельное ТВ или домофон, если вы ими не пользуетесь;

капитальный ремонт дома или замену лифта (это расходы собственника на содержание его имущества).

Счетчики в арендованной квартире

Если в квартире нет приборов учета, арендатор может предложить их установить. Но собственник не обязан на это соглашаться.

Здесь все решается "на словах": часто собственник позволяет вычесть стоимость счетчиков и их установки из арендной платы за следующий месяц. Это выгодно обоим: арендатор платит меньше за коммуналку, а владелец получает более привлекательную для следующих клиентов квартиру.

Как избежать споров по коммуналке при аренде

Лучший способ защитить обе стороны — четко зафиксировать порядок оплаты в договоре. Стоит прописать, кто именно оплачивает каждый вид услуг, как передаются показания счетчиков и что происходит в случае изменения тарифов.

