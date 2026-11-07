Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Украинцы смогут арендовать государственное и коммунальное жилье с правом последующего выкупа. Такой механизм предусмотрен новым законом о жилищной политике, а срок пользования квартирой может достигать 30 лет. В то же время воспользоваться правом выкупа смогут не все арендаторы, а стоимость жилья не будет предусматривать специальной скидки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Реклама

Кто сможет выкупить государственную квартиру

Согласно Закону Украины "Об основных принципах жилищной политики" № 4751-IX, украинцам предусмотрена возможность арендовать государственное или коммунальное жилье с последующим переходом права собственности.

Однако такая возможность будет иметь ограничения. Заключить договор аренды с правом выкупа смогут граждане, проживающие в соответствующем государственном или коммунальном жилье не менее 10 лет.

При этом данная норма не распространяется на социальное жилье. Оно остается в собственности государства или общины и предназначено для сдачи гражданам в аренду.

Читайте также:

Сколько будет стоить выкуп квартиры

Одно из важных условий нового механизма — отсутствие льготной цены. Закон прямо запрещает выкуп государственного и коммунального жилья со скидкой.

Стоимость квартиры не может быть ниже цены новостройки, необходимой для замены соответствующего объекта. То есть при определении суммы будут учитывать не только факт длительного проживания арендатора, но и стоимость жилья, которое пришлось бы построить вместо него.

Сама по себе возможность прожить в квартире 10 лет не означает, что ее можно будет получить за символическую сумму или без дополнительных платежей.

На какой срок можно арендовать жилье с выкупом

Механизм долгосрочной аренды с выкупом предусматривает возможность постепенной оплаты жилья. Срок такого договора может составлять до 30 лет, а досрочное погашение будет зависеть от условий договора и порядка, определенного законодательством.

Средства, полученные от выкупа государственного и коммунального жилья, будут направляться в специальные револьверные фонды. Их будут использовать для нового строительства жилья, которое в дальнейшем смогут сдавать в аренду, а также для содержания жилищного фонда.

Таким образом, государство планирует не просто передавать имеющиеся квартиры в собственность арендаторов, но и направлять полученные средства на пополнение жилищного фонда.

Смогут ли все украинцы воспользоваться новыми правилами

Аренда с правом выкупа не означает, что каждый желающий сможет обратиться к государству и получить квартиру на 30 лет с последующим оформлением права собственности.

Для этого необходимо соответствовать установленным условиям, в частности прожить в соответствующем государственном или коммунальном жилье не менее 10 лет. Кроме того, социальное жилье не подпадает под этот механизм.

Также важно различать аренду с правом выкупа и обычную социальную аренду. В последнем случае человек получает возможность пользоваться квартирой за доступную плату, но не приобретает права выкупить её на основании такого договора.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли получить компенсацию за разрушенную квартиру, которую владелец не успел приватизировать. Отсутствие приватизации может затруднить оформление выплаты за поврежденное или уничтоженное жилье. В то же время для таких случаев предусмотрены отдельные механизмы защиты имущественных прав.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких городах украинцы наиболее активно оформляют ипотеку на миллионы гривен. Спрос на жилищные кредиты различается в зависимости от региона и стоимости недвижимости. Статистика позволяет увидеть, где украинцы чаще всего покупают квартиры в кредит.