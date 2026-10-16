Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Аренда квартир в Ужгороде за год подорожала почти на 90%, а в сентябре на одно объявление об аренде однокомнатного жилья приходилось 53 желающих. Из-за высокого спроса найти жилье становится сложнее, а цены на отдельные квартиры достигают более тысячи долларов в месяц. Местные риелторы объяснили, что происходит на рынке и кто влияет на стоимость жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на hromadske.

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Сколько стоит аренда квартиры в Ужгороде

За год аренда однокомнатных квартир в Ужгороде подорожала на 89%. Средняя месячная стоимость такого жилья достигла 37 300 гривен, тогда как в июне она составляла чуть более 22 тысяч гривен. Аренда двухкомнатной квартиры в среднем обходится в 44 800 гривен в месяц.

Для сравнения: в Киеве средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 тысяч гривен, во Львове — 23 тысячи гривен, а в Ивано-Франковске — 22 600 гривен. Таким образом, Ужгород стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды однокомнатного жилья.

В объявлениях встречаются предложения по 1 000–2 000 долларов в месяц. Однако местные риелторы отмечают, что не все такие цены соответствуют реальным сделкам.

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Почему в Ужгороде дорожает аренда

Одной из причин подорожания стало увеличение количества людей, переезжающих в Закарпатье из-за российских обстрелов и опасений по поводу суровой зимы. Часть украинцев выбирает Ужгород из-за его относительной безопасности, однако резкое увеличение спроса создает дополнительную нагрузку на рынок жилья.

До полномасштабной войны в городе проживало чуть более 115 тысяч человек. Сейчас, по словам мэра, официально зарегистрировано 28 тысяч внутренне перемещенных лиц. Местные жители также жалуются на пробки, активную застройку и недостаток инфраструктуры.

Несмотря на строительство новых жилых комплексов, часть квартир ещё не готова к заселению. В то же время арендаторы сталкиваются с дополнительными трудностями: владельцы некоторых квартир не хотят сдавать жильё семьям с детьми или домашними животными.

Кто влияет на цены аренды

Риэлтор Роман Перегинец считает, что на стоимость жилья влияет не только позиция владельцев, но и поведение арендаторов. По его словам, люди, которые не могут найти квартиру, иногда сами предлагают владельцам двойную или тройную сумму, чтобы получить жилье.

Местный риелтор Нина Паращич также отмечает, что часть людей готова платить больше ради переезда. Из-за этого возникает дисбаланс: арендаторы с достаточными финансовыми возможностями могут соглашаться на более дорогие предложения, тогда как люди с меньшими доходами оказываются в более сложном положении.

В то же время Перегинец сомневается в достоверности отдельных объявлений с ценой 1 500–2 000 долларов за однокомнатную квартиру. По его мнению, некоторые предложения могут быть фейковыми и создавать дополнительный ажиотаж вокруг рынка.

Сколько денег нужно для аренды квартиры

При заселении арендаторам нужно учесть не только оплату первого месяца. По словам Романа Перегинца, обычно также требуют залог в размере месячной арендной платы и комиссию риелтора, которая в приведенном им примере составляет 50% от месячной стоимости.

Если аренда квартиры стоит 30 тысяч гривен в месяц, вначале придется подготовить 75 тысяч гривен:

30 тысяч гривен — за первый месяц;

30 тысяч гривен — залог;

15 тысяч гривен — комиссия риэлтора.

Конкретная сумма зависит от условий аренды и договоренностей между сторонами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что аренда жилья во Львове за год существенно подорожала. Больше всего выросла стоимость однокомнатных квартир, медианная цена которых в сентябре 2026 года достигла 26 тысяч гривен в месяц. Стоимость аренды зависит от количества комнат, района и состояния жилья

Также Новини.LIVE сообщали, что за два месяца предложение квартир в аренду в Киеве увеличилось на 66%. В то же время в Ужгороде количество объявлений об аренде жилья сократилось на 61%. Такая динамика свидетельствует о различных тенденциях на рынке аренды в украинских городах