Оренда житла у Львові подорожчала за рік: скільки коштують квартири та де ціни найвищі

Люди гуляють по центру Львова. Фото: Новини.LIVE

Оренда квартир у Львові за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросла вартість однокімнатного житла. У вересні 2026 року медіанна ціна оренди такої квартири сягнула 26 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні та трикімнатні помешкання також стали дорожчими, збільшуючи витрати орендарів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

Реклама

Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові

Упродовж року оренда квартир у Львові подорожчала в усіх основних сегментах. Найбільше зростання зафіксували в категорії однокімнатного житла — на 44%. Двокімнатні квартири додали в ціні 26%, а трикімнатні — 23%.

У вересні 2026 року медіанні ціни оренди становили:

Однокімнатна квартира — 26 000 гривень на місяць.

Двокімнатна квартира — 31 400 гривень на місяць.

Трикімнатна квартира — 35 800 гривень на місяць.

Орендарям однокімнатного помешкання доведеться витрачати на житло приблизно 312 тисяч гривень на рік, якщо місячна плата залишатиметься незмінною. Для двокімнатної квартири річні витрати становитимуть близько 376 800 гривень, а для трикімнатної — 429 600 гривень.

Читайте також:

Чому у Львові дорожчає оренда житла

Однією з причин зростання цін є попит на житло. Львів залишається одним із напрямків переїзду для українців, які шукають безпечніші умови проживання через обстріли та небезпеку в інших регіонах країни.

Коли кількість охочих орендувати квартиру зростає, власники можуть підвищувати вартість своїх помешкань. Особливо відчутним це стає в сегменті однокімнатного житла, яке часто обирають люди, що переїжджають самостійно або невеликими сім'ями.

Водночас на вартість оренди впливають район міста, стан квартири, наявність ремонту, меблів і побутової техніки. Тому фактична ціна конкретного помешкання може відрізнятися від медіанного показника.

Де у Львові дорожче орендувати квартиру

Ціни відрізняються залежно від району. За даними статистики, у вересні 2026 року оренда однокімнатних квартир у Франківському, Залізничному та Шевченківському районах коштувала в середньому по 26 900 гривень на місяць.

У Личаківському та Сихівському районах середня вартість становила 24 700 гривень, а в Галицькому — 22 500 гривень.

Для двокімнатних квартир найвищі показники зафіксували в Шевченківському районі — близько 35 900 гривень на місяць. У Галицькому районі оренда коштувала приблизно 33 000 гривень, а у Франківському та Сихівському — по 31 400 гривень.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як власнику придбати квартиру за програмою єВідновлення. Для цього потрібно виконати встановлені вимоги та правильно оформити угоду. Важливо заздалегідь перевірити документи й дотриматися процедури використання житлового сертифіката.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому квартири в Україні можуть не окупитися та що відбуватиметься з цінами на житло. На ринок впливають попит, вартість будівництва та економічна ситуація. Ці чинники варто враховувати тим, хто планує купувати нерухомість для власного проживання або інвестицій.