Будинок у Туреччині. Фото magnific.com

Українці продовжують активно купувати нерухомість у Туреччині та випереджають громадян Німеччини за кількістю угод. У жовтні 2026 року вони придбали 152 житлові об'єкти й увійшли до п'ятірки найбільших іноземних покупців. Середня вартість житла в країні становить близько 108 100 доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Турецький статистичний інститут.

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Українці випередили Німеччину за купівлею житла

Актуальну статистику 17 листопада 2026 року оприлюднив Турецький статистичний інститут. Найбільше турецький ринок житла приваблює іноземців у великих центрах, зокрема Стамбулі й Анталії.

Громадяни України стабільно залишаються серед ключових іноземних покупців нерухомості в Туреччині. У жовтні до п'ятірки найбільших закордонних інвесторів увійшли громадяни таких країн:

Росія — 477 житлових об'єктів;

Іран — 193;

Ірак — 159;

Україна — 152;

Німеччина — 123.

Українці посіли четверте місце, випередивши німецьких покупців на 29 об'єктів.

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Загалом у жовтні частка іноземців у структурі турецького ринку житла становила 1,7%. Вони уклали 2 259 угод із купівлі нерухомості — на 0,9% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Водночас загальні продажі житла в країні скоротилися на 23,3% у річному вимірі — до 131 072 об'єктів.

За підсумками січня-жовтня 2026 року іноземці придбали в Туреччині 17 567 об'єктів житлової нерухомості. Це на 3,6% менше, ніж за аналогічний період торік.

Таким чином, невеликий осінній приріст не змінив загальної тенденції до скорочення закордонного попиту. Для порівняння, у піковому 2022 році іноземці придбали 67 490 об'єктів, а у 2025-му — 21 534. За цей час кількість угод зменшилася приблизно на 68%.

Які міста Туреччини обирають іноземці

Близько 73% усіх продажів нерухомості іноземним громадянам припадає на Стамбул та Анталію. Саме ці міста залишаються головними напрямками для закордонних покупців.

У жовтні 2026 року статистика продажів за містами мала такий вигляд:

Стамбул — 898 житлових об'єктів;

Анталія — 752;

Мерсін — 153;

Анкара — 95;

Ялова — 55.

Варто враховувати, що цей розподіл охоплює всіх іноземних покупців, а не лише громадян України.

Скільки коштує нерухомість у Туреччині

За даними інформаційно-аналітичного центру Experts Club, у номінальному вираженні ціни на житло в Туреччині за рік зросли на 23,8%. Однак після врахування інфляції реальна динаміка виявилася негативною — вартість знизилася приблизно на 6,5%.

Середні показники турецького ринку нерухомості такі:

квадратний метр житла — 40 486 турецьких лір, або близько 872 доларів;

середня вартість одного житлового об'єкта — 5,02 млн лір, або приблизно 108 100 доларів;

середній строк окупності нерухомості завдяки оренді — близько 13 років.

Водночас у великих містах і популярних курортних районах ціни на житло часто зростають швидше за орендні ставки. Через це дохідність таких об'єктів для інвесторів може знижуватися.

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