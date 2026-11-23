Объявления о продаже и аренде жилья. Фото: УНИАН

В Украине покупка квартиры не всегда требует десятилетий, чтобы окупиться по сравнению с расходами на аренду. В 2026 году самый короткий срок такого сравнения составляет 8 лет, а самый длинный — 19. В то же время в городах с более дешевым жильем покупателям приходится учитывать риски безопасности и возможность последующей продажи недвижимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

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Где покупка квартиры быстрее всего окупится по сравнению с расходами на аренду

Самый короткий период сравнения стоимости покупки однокомнатной квартиры и накопленных арендных платежей зафиксировали в Запорожье. Там жилье стоит в среднем 698 000 грн, а аренда обходится примерно в 7 000 грн в месяц. При таких условиях сумма арендных платежей сравняется с ценой квартиры примерно через 8 лет.

В число городов с относительно коротким сроком также вошли:

Ивано-Франковск — 9 лет;

Харьков — 10 лет;

Днепр — 10 лет;

Ужгород — 10 лет.

Самая высокая арендная плата среди этих городов — в Ужгороде, где за однокомнатную квартиру просят около 32 000 грн в месяц. При этом ее средняя стоимость составляет 3,8 млн грн.

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В Харькове аренда обходится примерно в 9 000 грн, а покупка квартиры — в 1,1 млн грн. В Днепре соответствующие суммы составляют 12 000 грн и 1,5 млн грн.

Сколько лет нужно снимать жилье в других городах

В ряде областных центров сумма арендных платежей равна стоимости приобретения квартиры за 11–14 лет.

В частности, в Хмельницком и Николаеве этот период составляет 11 лет. В первом городе аренда обходится примерно в 15 000 грн в месяц, а покупка жилья — в 2 млн грн. В Николаеве соответствующие показатели составляют 7 000 грн и 940 000 грн.

В Луцке, Львове и Черкассах этот период увеличивается до 12 лет. Однокомнатная квартира во Львове стоит около 3,5 млн грн, а аренда — 25 000 грн в месяц. В Луцке эти показатели составляют 2,7 млн грн и 18 000 грн, в Черкассах — 2,2 млн грн и 15 000 грн.

Еще в нескольких городах показатели следующие:

Винница — 13 лет, аренда 17 000 грн, покупка 2,7 млн грн;

Полтава — 13 лет, аренда 12 000 грн, покупка 1,9 млн грн;

Тернополь — 13 лет, аренда 16 000 грн, покупка 2,5 млн грн;

Херсон — 13 лет, аренда 4 000 грн, покупка 606 000 грн;

Кропивницкий — 14 лет, аренда 9 000 грн, покупка 1,5 млн грн;

Сумы — 14 лет, аренда 6 000 грн, покупка 1 млн грн;

Черновцы — 14 лет, аренда 16 000 грн, покупка 2,7 млн грн.

Где аренда сравняется с ценой квартиры только через 17–19 лет

Самый длительный период сравнения зафиксирован в Чернигове — 19 лет. Однокомнатная квартира там стоит примерно 1,6 млн грн, а аренда обходится в 7 000 грн в месяц.

В Киеве и Одессе этот показатель составляет 17 лет. В столице покупка однокомнатной квартиры обходится примерно в 3,1 млн грн, а аренда — в 15 000 грн в месяц. В Одессе соответствующие суммы составляют 2,2 млн грн и 11 000 грн.

В Ровно и Житомире этот период составляет 16 лет. В первом городе квартира стоит около 2,5 млн грн, а аренда — 13 000 грн. В Житомире жилье можно приобрести примерно за 2,3 млн грн, тогда как арендная плата составляет 12 000 грн.

Как изменилась выгодность покупки жилья за год

За год больше всего сократился период окупаемости при сравнении стоимости покупки и аренды в Харькове и Запорожье. В Харькове он сократился с 15 лет в 2025 году до 10 лет в 2026-м. В Запорожье этот показатель сократился с 11 до 8 лет.

В Днепре этот период, напротив, увеличился на один год, а в Одессе — на два года. В Ужгороде он сократился на два года. В Киеве и Львове показатели остались без изменений.

На соотношение цен покупки и аренды влияют ситуация с безопасностью, миграция населения, количество доступных квартир и спрос. В частности, в Харькове и Запорожье спрос на недвижимость снижается, а количество предложений растет. Это влияет на стоимость жилья и сокращает период сравнения с арендными платежами.

Зато в Ужгороде и Ивано-Франковске ограниченное предложение и повышенный спрос способствуют росту цен. На рынок также влияет переезд украинцев в западные области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы активно покупают квартиры у моря в Турции. Граждане Украины выбирают недвижимость в популярных курортных городах, где цены зависят от расположения и близости к побережью. Стоимость такого жилья может стать альтернативой покупке квартиры в Украине.

На рынке недвижимости также появляются возможности сэкономить при покупке квартиры. В отдельных городах Украины застройщики предлагали скидки до 300 000 грн. В то же время перед заключением сделки стоит проверить исходную стоимость жилья и условия акций.