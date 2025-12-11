Додаткова угода до договору оренди землі — який порядок укладення

Чоловік у полі. Фото: Freepik

Додаткова угода — це юридичний документ, який змінює умови вже існуючого договору оренди землі. Згідно із Цивільним кодексом України, зміна або розірвання договору можлива лише за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором або законом.

Права та обов’язки сторін змінюються з моменту досягнення домовленості та підписання угоди.

"Якщо ж договором передбачено інший момент, наприклад державну реєстрацію, тоді саме він визначає момент набрання чинності", — кажуть в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Основні правила укладення:

Угода оформлюється письмово, як і сам договір оренди. За бажанням сторін її можна нотаріально посвідчити. Зміна умов потребує взаємної згоди, а у разі суперечок — вирішується судом.

Що змінюється додатковою угодою

Додаткова угода може змінити практично будь-який аспект договору:

строк оренди;

розмір плати за користування земельною ділянкою;

місце та порядок використання землі;

права та обов’язки сторін.

Зобов’язання сторін змінюються не з моменту реєстрації угоди, а з моменту досягнення домовленості та підписання документа.

Що потрібно знати перед підписанням угоди

Щоб уникнути проблем і зберегти права, варто підготувати:

Копії основного договору оренди. Проєкт додаткової угоди з чітким викладом нових умов. Документи, що підтверджують повноваження представників сторін. За необхідності — нотаріальне посвідчення.

Сторони повинні розуміти, що державна реєстрація змінює лише відомості про речове право оренди землі, а не самі умови договору.

Наслідки підписання додаткової угоди

Після підписання угоди:

права та обов’язки сторін змінюються відразу;

спори, що виникають через зміни, вирішуються на підставі нових умов договору;

у разі зміни власника землі новий правонаступник автоматично отримує права та обов’язки орендодавця.

Як підтверджує судова практика, навіть якщо угода підписана до 2013 року, момент набрання чинності залежить від домовленості сторін та реєстрації лише у визначених законом випадках.

