Чи можна передати землю в суборенду без дозволу власника — що каже закон у 2025 році

Питання суборенди землі залишається одним із найчастіше обговорюваних серед власників паїв, фермерів і компаній, що працюють із земельним фондом. Багато наймачів стикаються із ситуацією, коли вони з різних причин не можуть самостійно використовувати ділянку й розглядають варіант суборенди.

Та водночас не всі розуміють, коли потрібна згода власника землі, а коли можна обійтися вже існуючими умовами договору, зазначають фахівці юридичної компанії "Земельний фонд України".

Що таке суборенда землі і як вона працює

Суборенда передбачає передачу орендованої земельної ділянки третій особі на певний строк.

"Головне, що орендар при цьому не звільняється від відповідальності перед орендодавцем. Усі ризики, пов’язані з користуванням землею, залишаються саме на ньому", — кажуть експерти.

Щоб краще розуміти механізм суборенди, варто звернути увагу на ключові моменти:

суборенда не змінює цільового призначення землі;

орендар відповідає за дії суборендаря;

строк суборенди не може бути довшим, ніж строк основного договору.

Чи можна віддати землю в суборенду без дозволу орендодавця

Закон допускає таку можливість лише за двох умов:

якщо у договорі оренди вже міститься пункт, який дозволяє суборенду без додаткових погоджень;

якщо закон прямо передбачає виняток, коли згода орендодавця не потрібна.

У більшості випадків питання суборенди регулюється саме договором. Якщо він дозволяє передавати ділянку третій особі, орендар може укладати суборендний договір без звернення до власника.

Коли згода орендодавця є обов’язковою

Письмовий дозвіл потрібен тоді, коли:

у договорі оренди немає пункту про можливість суборенди;

суборенда дозволена, але встановлені додаткові умови — наприклад, погодження конкретних параметрів договору;

орендар хоче змінити умови використання землі, які впливають на права власника.

У таких ситуаціях письмова згода є не просто формальністю, а юридичним механізмом, що захищає всіх учасників правовідносин.

На що звернути увагу перед передачею землі в суборенду

Щоб уникнути ризиків, важливо заздалегідь оцінити кілька практичних моментів:

чи не прострочений основний договір оренди;

чи немає заборгованостей перед орендодавцем;

чи не передбачено у договорі додаткові обмеження щодо передання землі третім особам.

Також варто заздалегідь погодити із суборендарем порядок користування ділянкою, щоб уникнути конфліктів і претензій у майбутньому.

Як повідомлялось, хоча в Україні більшість договорів оренди землі укладаються на тривалий термін (7-10 років), закон передбачає можливість їх дострокового розірвання. Якщо орендар порушує взяті на себе зобов'язання, наприклад, не сплачує орендну плату або завдає шкоди ґрунту, власник має право ініціювати припинення дії договору раніше встановленого терміну.

Також ми розповідали, що передача земельної ділянки через договір дарування є популярною альтернативою купівлі-продажу. Хоча сама процедура у 2025 році залишається простою, важливо заздалегідь ознайомитися з податковими правилами та нюансами, щоб точно знати розмір необхідних платежів державі.