Дополнительное соглашение к договору аренды земли — какой порядок заключения

Дополнительное соглашение — это юридический документ, который изменяет условия уже существующего договора аренды земли. Согласно Гражданскому кодексу Украины, изменение или расторжение договора возможно только по согласию сторон, если иное не предусмотрено договором или законом.

Права и обязанности сторон изменяются с момента достижения договоренности и подписания соглашения.

"Если же договором предусмотрен другой момент, например государственная регистрация, тогда именно он определяет момент вступления в силу", — говорят в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Основные правила заключения:

Соглашение оформляется письменно, как и сам договор аренды. По желанию сторон его можно нотариально удостоверить. Изменение условий требует взаимного согласия, а в случае споров — решается судом.

Что меняется дополнительным соглашением

Дополнительное соглашение может изменить практически любой аспект договора:

срок аренды;

размер платы за пользование земельным участком;

место и порядок использования земли;

права и обязанности сторон.

Обязательства сторон меняются не с момента регистрации соглашения, а с момента достижения договоренности и подписания документа.

Что нужно знать перед подписанием соглашения

Чтобы избежать проблем и сохранить права, стоит подготовить:

Копии основного договора аренды. Проект дополнительного соглашения с четким изложением новых условий. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон. При необходимости — нотариальное заверение.

Стороны должны понимать, что государственная регистрация меняет только сведения о вещном праве аренды земли, а не сами условия договора.

Последствия подписания дополнительного соглашения

После подписания соглашения:

права и обязанности сторон меняются сразу;

споры, возникающие из-за изменений, решаются на основании новых условий договора;

в случае смены собственника земли новый правопреемник автоматически получает права и обязанности арендодателя.

Как подтверждает судебная практика, даже если соглашение подписано до 2013 года, момент вступления в силу зависит от договоренности сторон и регистрации только в определенных законом случаях.

