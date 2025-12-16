Відео
Земля в Україні продовжує дорожчати — скільки коштує гектар

Земля в Україні продовжує дорожчати — скільки коштує гектар

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:50
Ціни на землю в Україні продовжують зростати — яка вартість гектара
Чоловік з хлопчиком на городі. Фото: Freepik

Ринок сільськогосподарської землі в Україні продовжує набирати обертів, навіть попри війну та загальну економічну невизначеність. Вартість гектара зростає кілька місяців поспіль, що поступово змінює підхід власників паїв і потенційних покупців до рішень на майбутнє.

За даними Опендатабот, ще у вересні середня вартість гектара трималася біля позначки 61 000 грн, у жовтні зросла до 63 548 грн, а в листопаді сягнула 64 701 грн.

Читайте також:

Географія цін на землю

Регіональні відмінності у вартості землі залишаються різкими. На заході країни та поблизу столиці гектар давно вийшов за межі "умовно доступної" покупки. 

Найдорожчі області зараз виглядають так:

  • Закарпатська та Тернопільська області — майже 190 тисяч гривень за гектар;
  • Івано-Франківська область — понад 164 тисячі гривень;
  • Львівська та Київська області — близько 111 тисяч гривень.

У південних і північно-східних регіонах картина протилежна. Найнижчі середні ціни зафіксовані:

  • у Херсонській області — трохи більш як 31 тисячі гривень за гектар;
  • у Миколаївській області — близько 35 тисяч гривень;
  • у Сумській області — майже 36 тисяч гривень.

 

Земля в Україні продовжує дорожчати — скільки коштує гектар - фото 1
Ціни на землю в областях. Графіка: Опендатабот

Активність на ринку при цьому не зросла разом із цінами. Якщо до війни щотижня продавалося близько 10 тисяч гектарів, то зараз — приблизно 2,5 тисячі.

 

Земля в Україні продовжує дорожчати — скільки коштує гектар - фото 2
Скільки землі продано в Україні. Графіка: Опендатабот

Загалом, з моменту відкриття ринку землі станом на кінець жовтня було реалізовано 289 тисяч гектарів. Це менш як один відсоток від усіх сільськогосподарських угідь країни, площа яких перевищує 42 мільйони гектарів. 

Як повідомлялось, процес продажу сільськогосподарської землі в Україні зазвичай розпочинається не у нотаріуса, а з ретельної перевірки правового статусу ділянки. Також ми розповідали, що приватизація земельної ділянки часто ускладнюється конфліктами з сусідами через межі ділянки або їхню відмову підписувати необхідні документи.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
