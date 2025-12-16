Ціни на землю в Україні продовжують зростати — яка вартість гектара

Чоловік з хлопчиком на городі. Фото: Freepik

Ринок сільськогосподарської землі в Україні продовжує набирати обертів, навіть попри війну та загальну економічну невизначеність. Вартість гектара зростає кілька місяців поспіль, що поступово змінює підхід власників паїв і потенційних покупців до рішень на майбутнє.

За даними Опендатабот, ще у вересні середня вартість гектара трималася біля позначки 61 000 грн, у жовтні зросла до 63 548 грн, а в листопаді сягнула 64 701 грн.

Географія цін на землю

Регіональні відмінності у вартості землі залишаються різкими. На заході країни та поблизу столиці гектар давно вийшов за межі "умовно доступної" покупки.

Найдорожчі області зараз виглядають так:

Закарпатська та Тернопільська області — майже 190 тисяч гривень за гектар;

Івано-Франківська область — понад 164 тисячі гривень;

Львівська та Київська області — близько 111 тисяч гривень.

У південних і північно-східних регіонах картина протилежна. Найнижчі середні ціни зафіксовані:

у Херсонській області — трохи більш як 31 тисячі гривень за гектар;

у Миколаївській області — близько 35 тисяч гривень;

у Сумській області — майже 36 тисяч гривень.

Ціни на землю в областях. Графіка: Опендатабот

Активність на ринку при цьому не зросла разом із цінами. Якщо до війни щотижня продавалося близько 10 тисяч гектарів, то зараз — приблизно 2,5 тисячі.

Скільки землі продано в Україні. Графіка: Опендатабот

Загалом, з моменту відкриття ринку землі станом на кінець жовтня було реалізовано 289 тисяч гектарів. Це менш як один відсоток від усіх сільськогосподарських угідь країни, площа яких перевищує 42 мільйони гектарів.

Як повідомлялось, процес продажу сільськогосподарської землі в Україні зазвичай розпочинається не у нотаріуса, а з ретельної перевірки правового статусу ділянки. Також ми розповідали, що приватизація земельної ділянки часто ускладнюється конфліктами з сусідами через межі ділянки або їхню відмову підписувати необхідні документи.