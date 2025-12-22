Видео
Главная Рынок недвижимости Аренда земли — как менять условия договора с новым собственником

Аренда земли — как менять условия договора с новым собственником

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 04:20
Аренда земли - что делать, если нового владельца не устраивают условия договора
Мужчина с планшетом. Фото: Freepik

Смена собственника земельного участка не означает автоматического пересмотра или отмены договора аренды. Новый владелец входит в уже существующие правоотношения и обязан учитывать условия договора, заключенного ранее.

Закон предусматривает механизмы, которые позволяют корректировать такие условия, но только по установленным правилам, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Можно ли изменить условия договора аренды земли

Действующее законодательство позволяет любой из сторон инициировать изменение условий договора аренды земли. Это может быть размер арендной платы, срок аренды или другие существенные условия. Однако ключевое условие здесь одно — согласие обеих сторон.

Без взаимного согласования изменить договор в одностороннем порядке невозможно, даже если собственник земли изменился и действующие условия кажутся ему невыгодными.

Судебный спор по договору аренды земли

Если договориться с арендатором не удалось, спор переходит в правовую плоскость. Закон прямо предусматривает возможность решения вопроса через суд. Именно суд оценивает обоснованность требований нового владельца и решает, есть ли основания для изменения договора.

Судебный путь требует времени, доказательств и четкой правовой позиции. Решение принимается индивидуально с учетом обстоятельств конкретного дела.

Как оформляются изменения в договор аренды земли

В случае достижения согласия между сторонами изменения фиксируются путем заключения дополнительного соглашения. Такое соглашение является обязательной частью договора аренды и подлежит государственной регистрации.

Изменения вступают в силу не с момента подписания, а только после внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Без регистрации договоренности не будут иметь юридической силы.

Когда изменения начинают действовать на практике

Если договор изменяется по соглашению сторон, новые условия действуют с момента государственной регистрации.

Если же изменения внесены на основании решения суда, они вступают в силу со дня, когда это решение стало законным, если суд не определил другой срок. После этого также необходимо пройти процедуру государственной регистрации.

Документы для регистрации изменений договора аренды земли

Для внесения изменений в реестр государственному регистратору подаются следующие документы:

  • заявление о государственной регистрации изменений;
  • дополнительное соглашение к договору аренды земли;
  • подтверждение уплаты административного сбора;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя.

В случае обращения представителя дополнительно подается документ, подтверждающий его полномочия.

Отметим, что хотя аренда пая обеспечивает владельцу пассивный доход без лишних хлопот, надо помнить о налоговой ответственности, которая не всегда автоматически перекладывается на арендатора. Также мы рассказывали, что именно может помешать соглашению о продаже земельного участка.

земля рынок земли аренда договор документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
