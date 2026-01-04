Пролонгація договору оренди земельної ділянки — хто має на це право у 2026 році

Люди з документами. Фото: Freepik

Втрата права оренди землі — це завжди стрес і збитки. Попри те, що процедура поновлення договорів прописана в законі, на практиці орендарі щоразу наступають на ті самі "граблі".

Якщо термін вашого договору спливає у 2026 році, варто вже зараз перевірити документи, адже правила гри суттєво змінилися після останніх реформ та запровадження воєнного стану, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Хто має право на пролонгацію договору оренди

Багато хто плутає два різні механізми:

Автоматичне поновлення (ст. 126-1 Земельного кодексу) працює тільки тоді, коли така умова прямо прописана в самому договорі. У такому разі в реєстр не треба вносити жодних додаткових угод — система все зробить за вас. Переважне право (ст. 33 Закону України "Про оренду землі") — це класичний шлях. Якщо ви сумлінно платили оренду та обробляли землю, ви маєте пріоритет перед будь-яким новим претендентом. Але цей привілей не працює сам по собі.

Головна помилка — згадати про договір за тиждень до його завершення. Юридично ви маєте надіслати повідомлення-запит орендодавцю мінімум за місяць (якщо в договорі не вказано довший строк).

Що обов'язково має бути в конверті:

лист-повідомлення про намір поновити договір;

проєкт додаткової угоди (підписаний з вашого боку).

Краще відправляти документи виключно цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. У суді квитанція з пошти — це ваш головний "бронежилет".

Мовчазна згода орендодавця

Якщо ви продовжуєте користуватися землею, а власник мовчить протягом місяця після закінчення терміну — договір вважається поновленим. Але не поспішайте радіти.

Орендодавець може "прокинутися" через пів року і заявити, що він нічого не отримував або був проти. Судова практика зараз досить сувора: без доказів належного листування "мовчазна згода" працює рідко.

