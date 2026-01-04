Пролонгация договора аренды земельного участка — кто имеет на это право в 2026 году

Люди с документами. Фото: Freepik

Потеря права аренды земли — это всегда стресс и убытки. Несмотря на то, что процедура возобновления договоров прописана в законе, на практике арендаторы каждый раз наступают на те же "грабли".

Если срок вашего договора истекает в 2026 году, стоит уже сейчас проверить документы, ведь правила игры существенно изменились после последних реформ и введения военного положения, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Кто имеет право на пролонгацию договора аренды

Многие путают два разных механизма:

Автоматическое возоб новление (ст. 126-1 Земельного кодекса) работает только тогда, когда такое условие прямо прописано в самом договоре. В таком случае в реестр не надо вносить никаких дополнительных соглашений — система все сделает за вас. Преимущественное право (ст. 33 Закона Украины "Об аренде земли") — это классический путь. Если вы добросовестно платили аренду и обрабатывали землю, вы имеете приоритет перед любым новым претендентом. Но эта привилегия не работает сама по себе.

Главная ошибка — вспомнить о договоре за неделю до его завершения. Юридически вы должны отправить уведомление-запрос арендодателю минимум за месяц (если в договоре не указан более длительный срок).

Что обязательно должно быть в конверте:

письмо-уведомление о намерении возобновить договор;

проект дополнительного соглашения (подписанный с вашей стороны).

Лучше отправлять документы исключительно ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В суде квитанция с почты — это ваш главный "бронежилет".

Молчаливое согласие арендодателя

Если вы продолжаете пользоваться землей, а собственник молчит в течение месяца после окончания срока — договор считается возобновленным. Но не спешите радоваться.

Арендодатель может "проснуться" через полгода и заявить, что он ничего не получал или был против. Судебная практика сейчас достаточно строгая: без доказательств надлежащей переписки "молчаливое согласие" работает редко.

