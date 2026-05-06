Оренда державної землі: в яких областях України найдорожчі ділянки

В Україні право користування державною землю активно передають через відкриті аукціони. Такий механізм запровадили, щоб прибрати збитковість і зробити використання ділянок прозорим. Актуальна статистика показує, що попит на державні масиви зростає, а ціни в окремих регіонах вже змушують власників приватних паїв переглядати свої запити.

Станом на травень 2026 року вартість користування державними угіддями демонструє чіткий географічний розподіл, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на генерального директора Державного земельного банку Ярослава Ярославського.

Ціна на оренду державної землі

Найвищі ставки зафіксовані в західних та центральних регіонах, де аграрії готові платити за стабільність та якість ґрунту. Лідером залишається Львівщина, де гектар у середньому обходиться у 50 тисяч гривень на рік.

Слідом ідуть Івано-Франківська область (45 тис. грн) та "золотий трикутник" центру — Черкащина, Вінниччина та Полтавщина, де ціна тримається на рівні 40 тисяч гривень.

"Ми бачимо і спостерігаємо те, що в центральних і західних регіонах нашої країни саме більша вартість по результату земельних торгів за один гектар", — зазначає Ярославський.

Натомість на Закарпатті чи Миколаївщині цифри значно скромніші — від 5 до 13 тисяч гривень. Це пояснюється складним рельєфом, меншими площами ділянок та близькістю до зони бойових дій.

Аукціони з оренди землі сільськогосппризначення

Головна особливість нинішньої системи — прозорість. Земля не продається назавжди, вона лишається у власності держави, але право користування нею виставляється на торги. Для звичайних культур цей термін складає 14 років, а для тих, хто планує закладати сади — чверть століття.

"Важливо, що земля не продається, тобто земля залишається у власності держави. Мова йде тільки про право користуватись... продається право користуватися державними сільськогосподарськими земельними ділянками 14 років для однорічних насаджень і 25 років для багаторічних", — підкреслює очільник Держзембанку.

Чому відрізняються ціни на землю

За словами Ярославського, висока ціна в популярних областях — це прямий результат конкуренції. Якщо у Вінницькій області на один лот може претендувати понад 20 учасників, то в дешевших регіонах на торги приходять лише 2-3 аграрії.

Державні масиви часто виграють конкуренцію у приватних паїв саме через свій масштаб. Великому агробізнесу набагато зручніше орендувати одне цілісне поле на 200 гектарів, ніж збирати "шахматку" з дрібних ділянок у селян.

"У приватній власності це може бути 2-3 гектари, 5, а в державній власності це поля площею 100, 200, 400 гектарів. Це ті поля, які вже формують, на основі яких можна формувати свій аграрний бізнес", — пояснює експерт.

Такий підхід, на його думку, створює здоровий тиск на ринок: власники паїв починають розуміти справжню вартість свого ресурсу, бачачи, як державна земля поруч здається в рази дорожче завдяки відкритим торгам.

