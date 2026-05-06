Аренда государственной земли: в каких областях Украины самые дорогие участки

В Украине право пользования государственной землю активно передают через открытые аукционы. Такой механизм ввели, чтобы убрать убыточность и сделать использование участков прозрачным. Актуальная статистика показывает, что спрос на государственные массивы растет, а цены в отдельных регионах уже заставляют владельцев частных паев пересматривать свои запросы.

По состоянию на май 2026 года стоимость пользования государственными угодьями демонстрирует четкое географическое распределение, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального директора Государственного земельного банка Ярослава Ярославского.

Цена на аренду государственной земли

Самые высокие ставки зафиксированы в западных и центральных регионах, где аграрии готовы платить за стабильность и качество почвы. Лидером остается Львовская область, где гектар в среднем обходится в 50 тысяч гривен в год.

Следом идут Ивано-Франковская область (45 тыс. грн) и "золотой треугольник" центра — Черкасская, Винницкая и Полтавская области, где цена держится на уровне 40 тысяч гривен.

"Мы видим и наблюдаем то, что в центральных и западных регионах нашей страны именно большая стоимость по результату земельных торгов за один гектар", — отмечает Ярославский.

Зато на Закарпатье или Николаевской облсти цифры значительно скромнее — от 5 до 13 тысяч гривен. Это объясняется сложным рельефом, меньшими площадями участков и близостью к зоне боевых действий.

Аукционы по аренде земли сельхозназначения

Главная особенность нынешней системы — прозрачность. Земля не продается навсегда, она остается в собственности государства, но право пользования ею выставляется на торги.

Для обычных культур этот срок составляет 14 лет, а для тех, кто планирует закладывать сады — четверть века.

"Важно, что земля не продается, то есть земля остается в собственности государства. Речь идет только о праве пользоваться... продается право пользоваться государственными сельскохозяйственными земельными участками 14 лет для однолетних насаждений и 25 лет для многолетних", — подчеркивает глава Госзембанка.

Почему отличаются цены на землю

По словам Ярославского, высокая цена в популярных областях — это прямой результат конкуренции. Если в Винницкой области на один лот может претендовать более 20 участников, то в более дешевых регионах на торги приходят лишь 2-3 агрария.

Государственные массивы часто выигрывают конкуренцию у частных паев именно из-за своего масштаба. Крупному агробизнесу гораздо удобнее арендовать одно цельное поле на 200 гектаров, чем собирать "шахматку" из мелких участков у селян.

"В частной собственности это может быть 2-3 гектара, 5, а в государственной собственности это поля площадью 100, 200, 400 гектаров. Это те поля, которые уже формируют, на основе которых можно формировать свой аграрный бизнес", — объясняет эксперт.

Такой подход, по его мнению, создает здоровое давление на рынок: владельцы паев начинают понимать истинную стоимость своего ресурса, видя, как государственная земля рядом кажется в разы дороже благодаря открытым торгам.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за обновления методики бонитировки почв украинские землевладельцы столкнулись с новыми финансовыми реалиями, учитывающими деградацию полей вследствие боевых действий и засухи. Сильнее всего этот перерасчет затронет южные области, где из-за критического изменения климата и военных разрушений прежние нормативы стоимости земли окончательно потеряли актуальность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для землевладельцев налоговая нагрузка во время войны превратилась в настоящий вызов, полный иллюзий относительно всеобщих льгот. Несмотря на распространенные надежды на автоматическое списание долгов, действующее законодательство лишь точечно ослабляет фискальное давление, оставляя за государством право требовать уплаты налогов в большинстве случаев.