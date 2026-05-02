Земельний податок під час війни: які існують пільги при форс-мажорі у 2026 році

В умовах війни питання податків стало особливо чутливим для власників землі. Багато хто розраховує на автоматичне звільнення, але правила значно складніші. Закон дозволяє певні послаблення, однак не скасовує обов’язки повністю.

Щоб не отримати штрафи, важливо розуміти реальні умови та вимоги, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Хто має право на звільнення від сплати земельного податку

Податок не платять ті, чиї землі офіційно визнані непридатними для використання. Це стосується ділянок на територіях, де ведуться активні бойові дії, або тих, що перебувають під тимчасовою окупацією.

Також пільги діють для власників замінованих територій або ділянок, де залишилися фортифікаційні споруди. Важливо перевірити, чи внесена ваша громада до спеціального переліку Мінреінтеграції, адже саме цей документ є "квитком" до законного звільнення від нарахувань.

Як отримати сертифікат ТПП про форс мажорні обставини

Якщо ваша земля не в зоні бойових дій, але війна завадила заплатити вчасно, на допомогу приходить Торгово-промислова палата (ТПП). Сертифікат ТПП не списує сам податок, але він є залізним аргументом проти штрафів.

Читайте також:

Щоб його отримати, потрібно довести прямий зв'язок між війною та вашою неплатоспроможністю. Цей документ фіксує конкретний період, коли ви не могли виконувати зобов’язання, і фактично "заморожує" нарахування пені.

Чи потрібно платити податок за землю під час війни

Коротка відповідь — так, якщо земля не в зоні ризику. Закон чітко розділяє податкове зобов’язання та відповідальність за його невиконання. Форс-мажор захищає лише від каральних санкцій (штрафів), але "тіло" податку все одно доведеться сплатити.

Держава наполягає: війна — це не привід забувати про наповнення бюджету громад, якщо ваша ділянка знаходиться в тилу і приносить дохід або готова до обробки.

Окрім сертифіката ТПП, вагомими доказами є акти обстеження ділянки місцевою владою або звіти ДСНС про мінування. Якщо на вашій землі стоїть підбита техніка або є вирви від снарядів, це потрібно зафіксувати офіційно. Без належної паперової фіксації податкова служба продовжуватиме нараховувати борги, навіть якщо ви фізично не можете підійти до свого поля через небезпеку.

Якщо ви відчуваєте, що не встигаєте з платежем, подайте заяву про неможливість виконання податкових обов’язків. Це дозволить відстрочити платіж без фінансових втрат.

Як повідомляли Новини.LIVE, цифровий паспорт землі — це унікальна комбінація цифр, яка гарантує юридичну єдність ділянки з її господарем у державних базах. Проте навіть зараз трапляються технічні збої чи подвійні записи, які зазвичай випливають у найбільш невідповідний момент: коли ви вже стоїте біля столу нотаріуса для переоформлення майна.

Також Новини.LIVE розповідали, що нова методика оцінювання українських чорноземів — це вже не просто паперова реформа, а прямий вплив на гаманці землевласників і фермерів. Оскільки стару формулу переписали з огляду на кліматичні кризи та виклики війни, найбільших змін варто чекати на півдні, де звичне господарювання стало майже неможливим.