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Головна Ринок нерухомості Ціни на оренду квартир в Україні знизилися: у яких містах житло дешевшає

Ціни на оренду квартир в Україні знизилися: у яких містах житло дешевшає

Ua ru
7 листопада 2026 04:20
Де в Україні подешевшала оренда квартир у листопаді та скільки тепер коштує житло Новини.LIVE
Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

У листопаді вартість оренди квартир в Україні змінюється нерівномірно. В одних містах власники знижують ціни, а в інших — підвищують. Найбільше падіння вартості однокімнатного житла зафіксували в Дніпрі, тоді як в Ужгороді оренда, навпаки, подорожчала.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на індекс оренди MavBot.

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Скільки коштує оренда квартир в Україні у листопаді

За попередніми даними, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить 14 000 грн на місяць. Статистика охоплює 2 216 оголошень із 21 міста, зібраних на сайтах нерухомості, у Telegram-каналах і чатах житлових комплексів.

Найпомітніше зниження цін на однокімнатні квартири порівняно з попереднім місяцем зафіксували в таких містах:

  • Дніпро — 12 000 грн на місяць, на 22% дешевше;
  • Тернопіль — 12 800 грн, зниження на 13%;
  • Київ — 14 000 грн, зниження на 10%;
  • Хмельницький — 12 800 грн, зниження на 9%;
  • Біла Церква — 10 000 грн, зниження на 8%;
  • Ірпінь — 15 000 грн, зниження на 11%.

Водночас в окремих населених пунктах оренда однокімнатного житла подорожчала. Зокрема, в Ужгороді медіанна ціна досягла 25 000 грн на місяць, що на 17% більше, ніж у попередньому місяці. У Миколаєві показник становить 8 200 грн (+11%), а в Бучі — 16 000 грн (+14%).

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В Одесі вартість оренди залишилася на рівні 11 400 грн, а у Львові знизилася на 3% — до 27 300 грн на місяць.

Де оренда найдорожча, а де можна знайти дешевше житло

Серед наведених міст найвища медіанна ціна однокімнатної квартири зафіксована у Львові — 27 300 грн на місяць. В Ужгороді оренда коштує 25 000 грн, а в Києві — 14 000 грн.

Найнижчі показники серед міст із достатньою кількістю оголошень зафіксували в Миколаєві — 8 200 грн, Білій Церкві — 10 000 грн та Одесі — 11 400 грн.

Вартість оренди залежить не лише від міста, а й від характеристик конкретного помешкання. На ціну впливають район, площа, стан квартири, меблі, побутова техніка та умови опалення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що оренда житла у Польщі може обійтися дорожче. На вартість впливають місто, розташування квартири та її характеристики. Через це орендарям доводиться уважніше планувати витрати на житло.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому квартиросъемникам доводиться з'їжджати з орендованого житла у 2026 році. Зміна умов оренди та обставин проживання може змусити людей шукати нову квартиру. У таких випадках важливо враховувати не лише вартість житла, а й додаткові витрати на переїзд.

нерухомість ціни на квартири житло квартира оренда житла
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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