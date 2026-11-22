Женщина проверяет документы. Фото: Новини.LIVE

Страховой депозит, оплата коммунальных услуг и повреждённое имущество могут стать причиной спора между арендодателем и арендатором. При аренде квартиры такие ситуации нередко возникают из-за отсутствия письменных договоренностей. Чтобы не потерять деньги, юристы советуют заранее оформить важный документ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник для ВПЛ.

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Какой документ необходимо заключить при аренде квартиры

Речь идет о письменном договоре аренды жилья. В нем владелец квартиры и арендатор фиксируют основные условия проживания, порядок расчетов и ответственность каждой из сторон.

Согласно статье 811 Гражданского кодекса Украины, договор аренды жилья заключается в письменной форме. При этом обязательная государственная регистрация каждого такого договора не предусмотрена.

Документ должен содержать информацию о сторонах, адрес недвижимости, срок аренды, размер платы и порядок досрочного расторжения договора.

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Договор заключается в двух экземплярах — по одному для владельца и арендатора. Обе стороны должны подписать документы.

Что обязательно нужно прописать в договоре аренды

Перед подписанием документа важно проверить, все ли договоренности сторон отражены в его тексте. Устные обещания собственника не заменяют письменных условий.

В частности, в договоре следует указать:

полные данные арендодателя и арендатора;

адрес квартиры и сведения об объекте аренды;

срок проживания и условия продления договора;

сумму арендной платы и дату ежемесячного расчета;

порядок оплаты коммунальных услуг;

условия изменения стоимости аренды;

правила досрочного расторжения договора;

ответственность за повреждение имущества;

размер страхового депозита и условия его возврата.

Отдельно следует определить, кто будет оплачивать текущий ремонт, обслуживание техники и другие расходы, которые могут возникнуть во время проживания.

Если в квартире вместе с арендатором будут проживать другие люди, их также необходимо указать в договоре. Такое требование предусмотрено статьей 816 Гражданского кодекса Украины.

Зачем нужен акт приема-передачи квартиры

Помимо договора юристы рекомендуют оформлять акт приема-передачи жилья. Этот документ фиксирует состояние квартиры на момент заселения и перечень имущества, которое владелец передает арендатору.

В акте следует описать мебель, бытовую технику, сантехнику, состояние стен, пола и дверей. Также необходимо указать имеющиеся повреждения и показания счетчиков воды, газа и электроэнергии.

По возможности состояние жилья лучше дополнительно зафиксировать на фотографиях. Это поможет избежать ситуаций, когда при выселении владелец требует компенсацию за повреждения, которые существовали ещё до заселения.

Акт подписывают обе стороны. При сдаче квартиры целесообразно составить аналогичный документ, чтобы зафиксировать ее состояние после окончания аренды.

Как не потерять деньги при аренде квартиры

Особое внимание нужно уделить страховому депозиту — сумме, которую арендатор передает владельцу в начале проживания. Обычно ее используют в качестве гарантии оплаты аренды, коммунальных услуг или компенсации за повреждённое имущество.

Чтобы не потерять эти деньги, в договоре нужно четко определить, при каких обстоятельствах владелец может удержать залог полностью или частично. Также стоит прописать срок возврата остатка после окончания аренды.

Если арендная плата передается наличными, арендатору желательно получать письменное подтверждение каждого расчета. В случае банковского перевода необходимо хранить квитанции и выписки.

Перед подписанием договора также необходимо проверить, действительно ли человек, сдающий квартиру, имеет право распоряжаться недвижимостью. Для этого можно попросить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество или другой документ, подтверждающий право собственности.

Можно ли получить субсидию или налоговую скидку по договору аренды

Письменный договор может понадобиться не только для защиты от споров с владельцем. Он также помогает подтвердить факт проживания и расходы на аренду для оформления предусмотренных законодательством льгот.

В частности, для внутренне перемещенных лиц договор аренды может служить основанием для оформления налоговой скидки по расходам на аренду жилья, если выполнены условия, установленные Налоговым кодексом. Также документ может понадобиться для назначения жилищной субсидии по фактическому месту проживания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто сможет арендовать государственное жилье на 30 лет с правом последующего выкупа. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, проживающие в соответствующей государственной или коммунальной квартире не менее 10 лет. В то же время выкупить социальное жилье по этой схеме не разрешат.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких городах Украины снизились цены на аренду квартир в ноябре. Больше всего подешевело однокомнатное жилье в Днепре, тогда как в Ужгороде аренда, напротив, стала дороже. Стоимость квартир зависит от города, района, площади и состояния жилья.