Оренда житла в Україні: в яких областях попит виріс на третину

Жінка підписує договір оренди житла.

Ринок оренди житла в Україні навесні 2026 року демонструє неочікувані зміни. Традиційні "тихі" регіони поступово втрачають інтерес орендарів, тоді як центральні та навіть прифронтові області стрімко набирають популярність. Такий перерозподіл попиту сигналізує про нові пріоритети українців.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал DIM.RIA, у березні 2026 року найбільше зростання інтересу зафіксовано у кількох областях. Сумська область додала 36% запитів, Черкаська — 34%, Чернігівська та Херсонська — по 32%, Полтавська — 31%.

Одночасно західні області почали втрачати позиції. Закарпаття показало спад попиту на 7%. Навіть у Запорізькій області інтерес знизився на 5%, попри складну ситуацію. Це означає, що фактор "далеко від фронту" вже не є визначальним.

Дефіцит житла в регіонах

Серйозною проблемою став дисбаланс між попитом і пропозицією. У деяких областях кількість оголошень зростала, зокрема на Чернігівщині (+32%) та Черкащині (+21%). Водночас у Житомирській області пропозиція впала на 11%, а в Запорізькій — одразу на 28%. У результаті там формується гострий дефіцит.

Найбільша конкуренція зараз саме в проблемних регіонах. У Запорізькій області на одну квартиру претендують у середньому 18 людей. Для порівняння, у Києві ситуація значно спокійніша — лише близько 3 орендарів на одне житло.

Ціни на оренду квартир

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири також змінилися. Київ більше не є беззаперечним лідером — середня оренда однокімнатної квартири тут становить 22 тисячі гривень, як і в Закарпатській області.

Найдешевше житло — у Харківській області, приблизно 5,5 тисяч гривень.

Ціни на оренду однушки в Україні. Графіка: DIM.RIA

У столиці різниця між районами залишається значною: від 10 тисяч у Деснянському до 22,5 тисяч у Печерському.

Вартість оренди житла в Києві. Графіка: DIM.RIA

Аналітики наголошують, що ринок оренди входить у фазу нової рівноваги. Попит дедалі більше орієнтується не лише на безпеку, а й на доступність житла та можливості для життя і роботи.

Що ще варто знати українцям

Оренда залишається однією з найпростіших моделей пасивного доходу, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE. Головне правило успіху — купувати квартиру під запити майбутнього орендаря, а не спираючись на власні вподобання.

Замість величезних площ краще фокусуватися на компактному та функціональному житлі, яке завжди користується попитом. Експертка переконана, що варто бути відкритим до різних підходів.

"Я би розглянула для себе орендну стратегію у форматі або подобової оренди, або середньострокової", — зазначає вона.

Такий гнучкий формат дозволяє значно швидше повернути вкладені кошти, хоч і вимагає більшої залученості в процеси управління. Зрештою, вибір між спокоєм довгострокової оренди та високими прибутками активних моделей залежить від ваших фінансових цілей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році фіскальна служба продовжує активно контролювати прибутки українців від здачі житла в оренду, що змушує власників виходити з "тіні". Хоча легалізація доходів здається формальністю, ігнорування юридичних тонкощів часто стає причиною неочікуваних штрафних санкцій. Офіційне звітування стає необхідним стандартом, проте воно потребує уважності до деталей, щоб уникнути зайвих проблем із законом.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують кардинально оновити житлову стратегію, відмовившись від застарілих черг на користь європейської моделі соціальної оренди. Замість неефективних пільг держава намагається впровадити цивілізований ринковий механізм, який зробить дах над головою доступнішим. Це реальний шанс замінити примарні обіцянки приватизації працюючим інструментом, що вже десятиліттями доводить свою ефективність на Заході.