Аренда жилья в Украине: как подать декларацию и что надо уплатить владельцам

Женщина подписывает договор аренды жилья. Фото: Новини.LIVE

В Украине аренда жилья остается под пристальным контролем налоговых органов. Владельцам напомнили о четких сроках подачи деклараций и уплаты налогов. Даже незначительное нарушение дедлайнов может обернуться штрафами.

Декларацию о доходах нужно подать до 1 мая 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Она охватывает все средства, полученные от аренды за предыдущий год. Это касается квартир, домов, комнат и даже нежилых помещений. Если владелец не является предпринимателем, именно он отвечает за отчетность и расчет налогов. Уплатить определенную сумму нужно до 1 августа.

Как рассчитать налог на аренду квартиры

Базой для налогообложения является арендная плата, но она не может быть ниже минимального уровня, установленного местными властями.

Например, в Киеве ориентир составляет около 38 гривен за квадратный метр в месяц. При этом учитываются площадь, состояние жилья и его расположение.

Где подать декларацию об имуществе и доходах

Самый простой путь сегодня — это электронный кабинет налогоплательщика или визит в инспекцию по месту вашей регистрации. Многие забывают, что платить налоги надо ежеквартально в течение года, а годовая декларация лишь подводит финальный итог.

Если вы игнорировали квартальные платежи, сейчас самое время "подтянуть" все цифры, чтобы избежать лишних вопросов от проверяющих органов, отмечают в ГНС.

Какие штрафы за нелегальную аренду жилья

За неуплату или непредставление декларации предусмотрен штраф в размере 25% от суммы налога. В случае повторного нарушения он возрастает до 50%.

Дополнительно начисляется пеня за каждый день просрочки, а также возможен административный штраф.

Что еще нужно знать об аренде жилья

Украинский рынок аренды недвижимости почти полностью находится в "тени", поскольку владельцы жилья избегают чрезмерной налоговой нагрузки, напомнила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она убеждена, что карательные методы здесь не помогут, ведь "пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды".

Официальные данные, согласно которым только 900 человек в стране декларируют такие доходы, выглядят оторванными от реальности и подчеркивают масштаб проблемы. Вместо усиления контроля власти предлагают создать лояльные условия, при которых легализация станет выгодной самому арендодателю.

Политик предостерегает от попыток искусственно ограничивать стоимость аренды.

"Как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам", — отметила Шуляк.

По ее мнению, единственным действенным путем видится переход к рыночной модели с минимальными барьерами и реальными стимулами для "белой" работы. Такой подход позволит владельцам получить юридическую безопасность, а государству — наполнить бюджет без давления на граждан.

